Trucco occhi per risollevare lo sguardo cadente dopo i 50: Svelato il segreto di Elena Sofia Ricci

Ormai grazie al make up si possono fare delle vere e proprie magie, cambiare completamente aspetto. Lo vediamo tutti i giorni al cinema e in TV, quindi perché non farlo anche noi? Scopriamo il segreto che tutte dovrebbero conoscere per risollevare lo sguardo!

Con il make up si può cambiare completamente l’aspetto del viso grazie al conturing o ingrandire gli occhi sfumando gli ombretti. Ed è proprio questo il nostro obiettivo, non esagerare con il trucco ma applicarlo in modo strategico. Sono tante le donne che smettono di truccarsi dopo i 50 anni pensando di non avere più l’età per farlo. Ma in realtà, lo vediamo tutti i giorni in TV che si possono realizzare make up “naturali”. Un esempio è proprio la stupenda Elena Sofia Ricci, che i 50 anni li ha già superati. Come fa ad avere quello sguardo liftato visto che l’occhio cadente è uno dei primi segni dell’invecchiamento?

Trucco occhi per risollevare lo sguardo cadente dopo i 50, cosa dicono i make up artist

Il primo segreto è abbandonare l’eyeliner nero classico e passare a quello marrone. I make up artist sono tutti d’accordo, il marrone ci fa sembrare più giovani. Il marrone, più delicato e meno aggressivo, ingentilisce lo sguardo rendendolo più fresco e soprattutto riposato. Possiamo anche usare un bell’ombretto marrone sfumato sulla rima dell’occhio se non siamo brave ad usare l’eyeliner. L’effetto sarà ancora più naturale e neanche si noterà che siamo truccate.

Ma attenzione a non utilizzare il mascara marrone! Al contrario del nero, quel tono più chiaro rischia di opacizzare lo sguardo. Invece di sembrare più riposate avremo l’effetto inverso e le occhiaie si segneranno di più.

Occhi chiari o marroni, come esaltarli?

Avere gli occhi chiari come Elena Sofia Ricci è sicuramente un gran bel vantaggio. Oltre alle sfumature marroni, le donne con gli occhi azzurri o verdi possono usare anche altri colori tenui. Ad esempio, mettere una matita verde o anche blu nella rima interna dell’occhio. Questo trucchetto apre lo sguardo senza stare troppo lì a mettere prodotti. Chi invece li ha scuri e marroni può usare toni sul bronzo, o addirittura sul viola ma con molta cautela.

Per finire, per avere l’effetto lifting immediato non dimentichiamoci di tirare verso le tempie l’ombretto. Possiamo fare lo stesso anche con l’eyeliner, ma se non verticalizziamo l’ombretto l’effetto non sarà lo stesso.

Insomma, il trucco occhi per risollevare lo sguardo cadente dopo i 50 è davvero una bella scoperta. Anche senza spendere soldi dal chirurgo estetico possiamo avere un effetto lifting istantaneo. Non ci resta che dare una rinfrescata anche al nostro guardaroba e la trasformazione sarà completa. Per sembrare più giovani e chic anche dopo i 50 anni servono pochi capi chiave e non per forza costosi, anzi.