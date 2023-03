Dolce & Gabbana stravolge i canoni della moda: ecco cosa sta succedendo ed è rivoluzionario

Dolce & Gabbana ancora una volta sfida gli stereotipi della moda. La famosa casa di moda stupisce il pubblico con scelte all’avanguardia. Gli stilisti decidono di portare sulle passerelle la normalità. Gli aspetti fisici e comportamentali della gente comune diventano fonte di ispirazione. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il marchio Dolce & Gabbana stupisce nuovamente con le sue scelte stilistiche. La famosa casa di moda italiana fondata da Stefano Gabbana e Domenico Dolce è sempre all’avanguardia. Dolce & Gabbana stravolge i canoni della moda con i recenti lavori. Passerelle non convenzionali che conquistano il pubblico di ogni età e categoria.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce con le loro sfilate danno voce alla gente comune

Da sempre anticonformisti nelle scelte stilistiche, Stefano e Domenico continuano a sorprendere. Dolce & Gabbana prima di tutto ha sempre messo in risalto la sua italianità. I colori, le ambientazioni e i protagonisti scelti per i book fotografici hanno valorizzato le periferie italiane. Nonostante la sontuosità dei vestiti, le fantasie dei tessuti hanno sempre richiamato la semplicità di alcune realtà. Il mondo della moda con il tempo è cambiato e ha contraddetto i tradizionali canoni di una volta. In questo, Stefano e Domenico sono stati maestri. Vediamo perché hanno fatto e fanno ancora la differenza rispetto ad altri marchi.

Dolce & Gabbana stravolge i canoni della moda: gli stilisti portano in passerella cellulite e smagliature

Solo un mese fa Dolce & Gabbana celebrava il 14 febbraio, giorno di San Valentino, con uno spot. All’interno del video alcune coppie si baciano esternando il loro amore. Uno spot colorato, alla moda ma soprattutto il messaggio dell’amore universale. Dolce & Gabbana sfida ancora una volta le rigide regole della moda e porta in passerella la normalità. La casa di moda ha presentato di recente la sua nuova collezione “Sensuale”. “Una nuova dimensione di sensualità che attinge alle esperienze interne che rendono le donne spontanee e naturali. – Questo il messaggio espresso da Dolce & Gabbana, che aggiunge – Un intrigante intreccio di pesi e volumi, colori iconici e tagli meticolosi sartoriali riuniscono una collezione per celebrare l’autentico sé di una donna.” Un’idea chiara di autenticità che premia ancora una volta naturalezza e spontaneità. A rendere concreto questo messaggio è Ashley Graham, una delle modelle in passerella per D&G. La ragazza non è la solita taglia 40 che persiste in questi ambienti. Una curvy che porta con sé l’esperienza di una donna che ha scelto di dedicarsi alla famiglia. Ashley sfila con un abito in tulle rosso completamente drappeggiato con corsetto in raso e sandali rossi.

Sensualissima mostra con orgoglio il corpo di una donna che ha scelto di essere anche mamma. Smagliature e cellulite in passerella sono la più alta celebrazione della donna. Dolce & Gabbana tuttavia sconvolge anche altre linee guida della moda. I book fotografici recenti oltre a mostrare la naturalezza delle forme, celebrano la bellezza ad ogni età. Ad essere privilegiata non è la tonicità del corpo, ma l’esperienza di un’età diversa che conserva ugualmente la sua bellezza.