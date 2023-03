Il vestito perfetto per andare a un matrimonio? Costa meno di 100 euro e fa fare un figurone

Tutte lo vogliono: ecco l’abito che stavi cercando per il prossimo matrimonio di primavera. Lasciati ispirare da questi modelli e non pensare al portafogli.

Come ogni anno, la primavera non torna soltanto come stagione dei fiori e delle belle giornate, ma anche come momento perfetto per i matrimoni. Non fa né troppo caldo né troppo freddo e la natura torna a sbocciare rigogliosa, regalando allo sguardo magnifici paesaggi come set per la festa. Come sempre, però, il problema rimane lo stesso: come vestirsi quando siamo invitate ad un matrimonio?

Sicuramente, ci sono alcune regole ben assodate e ormai ben note che in parte ci aiutano ad evitare alcuni errori grossolani. Ad esempio, mai vestirsi di bianco, perché quello è il colore della sposa, e sicuramente evitare il nero che non c’entra niente con l’occasione. Vietate assolutamente anche le sneakers e le borse troppo voluminose, così come anche cappelli o altri accessori eccentrici. Dimentichiamo le décolleté con tacchi vertiginosi e colori sgargianti: tutto deve essere sobrio e misurato.

Infine, ovviamente no anche a vestiti troppo corti o ad un abbigliamento dal taglio decisamente casual. Ma allora, qual è il vestito perfetto per andare a un matrimonio? Ecco qualche dritta per trovarlo al primo colpo e spendere meno di 100 euro.

Come nelle favole

Anche quando siamo delle semplici invitate, la questione dell’abito da indossare ci preoccupa più del previsto. Del resto, per quanto sia risaputo che non bisogna distogliere l’attenzione dalla sposa, è comunque un’occasione per indossare un abito da principessa. Ovviamente, non stiamo parlando di ingombranti vestiti a balze e merletti, ma di quegli abiti che spesso vediamo in vetrina e ci fanno sognare. Un’ispirazione, a tal proposito, arriva dalla nota showgirl Cecilia Rodriguez che, in occasione della sfilata di Atelier Emé, ha sfoggiato un look perfetto.

Nello specifico, ha indossato un abito a sirena color azzurro, tagliato sui fianchi e impreziosito da una sobria scollatura posteriore. Il dettaglio che non poteva mancare? Le maniche a palloncino in chiffon, leggere e armoniose.

Il vestito perfetto per andare a un matrimonio? Si compra anche su internet spendendo pochissimo, ma fa rimanere tutti a bocca aperta

Naturalmente, il look di Cecilia fa parte di una collezione d’alta moda, ma possiamo trovare ispirazioni simili anche ad un prezzo di molto inferiore. Perché non provare ad esempio un abito plissé color cipria con una spallina gioiello? E che dire degli abiti chiffon con ruches, disponibili in diverse colorazioni pastello o brillanti? Oppure, ancora, scegliamo dei monospalla con tagli asimmetrici o incrociati dei colori che più preferiamo, dal verde smeraldo al giallo, fino al gettonatissimo corallo.

Ma se temiamo di osare troppo con i colori, c’è un’unica risposta a tutti i dubbi. Si tratta del classico long dress a stampa floreale, delicato e perfettamente in tema con la stagione. Tutti i modelli che abbiamo citato si trovano nei punti vendita fisici o negli online store di Zara, Mango, Motivi e Zalando. I prezzi partono dai 30 euro per arrivare fino agli 80 o 90 euro, a seconda ovviamente del brand, del materiale e di altre variabili.