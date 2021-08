Agosto è il mese perfetto per fare la scorta di pomodori per il resto dell’anno. Abbiamo già visto il metodo per preparare in casa la salsa secondo la tradizione campana.

Andiamo oltre e vediamo come procurarci, sempre in casa, la conserva di pomodori a pezzettoni. Rispetto alla salsa ha il pregio di essere meno impegnativa. Inoltre, se nel corso dell’anno si vorrà utilizzare la salsa, basterà frullare la conserva a pezzettoni.

Entriamo quindi nel vivo della procedura e presentiamo i trucchi per una conserva di pomodori a pezzettoni fatta in casa, facile ed economica.

Vediamo l’occorrente per la nostra conserva

Partiamo anzitutto dalla quantità di pomodoro da lavorare. Se ad esempio consumiamo 1 barattolo di salsa da 500 gr a settimana, servono circa 30 kg di prodotto per fare la provvista fino alla prossima estate.

Quanto ai pomodori, devono essere maturi e del tipo medio-grande. Ad esempio la specie Big Rio è ideale per salse e conserve, ma vanno bene altri pomodori con caratteristiche simili.

Inoltre ricordiamoci sempre di lavare e sterilizzare i vasetti in vetro e relativi coperchi. Infine organizziamoci con ciotole capienti, 1-2 padelle grandi, scolapasta, coltelli a lama liscia, un imbuto a collo largo.

Ultima nota: la durata media di conservazione di queste conserve (cottura a bagnomaria) oscilla di solito tra i 12 i 18 mesi.

Prepariamo la conserva di pomodoro in barattolo

Laviamo i pomodori sotto l’acqua corrente, uno ad uno, aiutandoci con le mani per eliminare bene tutte le impurità.

Adesso prepariamo una grande ciotola con sopra uno scolapasta, dove riporremo i nostri pezzettoni per eliminare l’acqua in eccesso.

Passiamo a lavorare un pomodoro per volta, eliminando sia il torsolo (ed eventuali parti marce), sia la buccia. Quindi apriamoli a metà per estrarre i semi e, contemporaneamente, strizziamoli per eliminare quanta più acqua possibile. Infine tagliamoli a pezzettoni direttamente nello scolapasta lasciandoli scolare.

Procediamo in questo modo con il resto dei pomodori.

Trasferiamo l’oro rosso nei vasetti

Completate queste operazioni, lasciamo i pezzettoni a sgocciolare per una mezz’ora circa. Nel frattempo, sul tavolo da lavoro, prepariamo i vasetti e l’occorrente per procedere.

Pendiamo un mestolo per volta e lo inseriamo nei vasetti. Se di nostro gradimento, inseriamo 2-3 foglie di basilico per vasetto.

Riempiamoli fino a 1 cm dal bordo ed evitiamo gli spazi vuoti. Aiutiamoci con un cucchiaio in legno o con le dita per riempire fino in fondo il recipiente. Poi chiudiamolo avvitando il coperchio, assicurandoci di averlo sigillato.

Una volta riempiti e sigillati tutti vasetti, bisognerà sterilizzarli a bagnomaria. Li poniamo in una o più pentole grandi e li separiamo con dei canovacci, per evitare si rompano durante la cottura. Ora li ricopriamo completamente di acqua.

La cottura (a fiamma media) dovrà durare all’incirca 75-90 minuti, poi li lasciamo raffreddare sempre in acqua, prima di toglierli.

L’operazione come si vede è molto più sbrigativa rispetto alla salsa tradizionale. Se si hanno limiti di tempo o di grandezza degli utensili (tipo la pentola per la bollitura), si possono preparare anche in più giorni differenti.

Approfondimento

Ecco come prepara gli spaghetti alla scarpara con la conserva di pomodoro.