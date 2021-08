Come ogni estate, passeggiando tra feste e sagre, moltissimi di noi cedono alla tentazione di acquistare un sacchetto di noccioline. Le persone hanno piacere a consumarle camminando, chiacchierando, in compagnia oppure alla fine di un pasto. Le strade, le piazze e le vie delle località estive spesso hanno bancarelle in ogni angolo. E queste sono ricche di arachidi, semi di zucca, mandorle, pistacchi, mais tostato, lupini, ceci secchi e così via. La scelta è varia e la tentazione tanta. Il problema è che non sempre ciò che offrono è anche una buona idea per la salute. Andando per sagre, allora, ecco la scelta salutare nelle bancarelle di noccioline contro diabete e colesterolo.

L’alternativa alle noccioline

Quando si parla di noccioline, una tira l’altra. Senza neanche accorgercene, abbiamo terminato il sacchetto appena acquistato. I prodotti qui venduti spesso sono ricchi di sale e grassi, quindi poco idonei a chi segue un certo regime alimentare. Eppure esistono delle valide alternative salutari, che possono essere consigliate anche a persone con colesterolo o diabete.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Andando per sagre ecco la scelta salutare nelle bancarelle di noccioline contro diabete e colesterolo

Volendo acquistare qualcosa da sgranocchiare, i semi di zucca sono sicuramente la scelta migliore che potremmo fare. I semi di zucca, infatti, hanno tantissimi benefici perché ricchi di sostanze nutritive.

Sono ricchi di Omega-3, quei i grassi detti “essenziali” che non vengono sintetizzati dall’organismo e devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Come abbiamo visto, gli Omega-3 sono importanti per migliorare problemi respiratori e asma. Inoltre, mangiando alimenti con omega-3 si previene l’insorgenza del diabete, come dice la scienza (Adams GG et al, 2014).

Inoltre, i semi di zucca sono ricchi di magnesio, che migliora la salute del nostro cuore. Hanno zinco, la cui assunzione è consigliata a chi soffre di colesterolo, alle donne in gravidanza e per prevenire i problemi alla prostata. Contengono antiossidanti lipofili che svolgono un ruolo importante nella rimozione dei prodotti di scarto del corpo. La fibra alimentare contenuta nei semi di zucca, inoltre, aiuta a mantenere un senso di sazietà per lungo tempo. La vitamina K, infine, permette al livello di zuccheri nel corpo di restare stabile e l’amminoacido L-triptofano aiuta a far riposare bene durante la notte.

Approfondimento

Come assumere tutti gli Omega 3 indispensabili per la salute se non mangiamo pesce