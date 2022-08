Quando si è in vacanza, scattare qualche foto ricordo è d’obbligo. Ma nell’era dei social network diventa anche un piccolo piacere postare una bella immagine e ricevere qualche complimento. Non tutti però hanno quel fisico da modello che permette di sfoggiare micro costumini attillati. Le persone normali sanno benissimo che uno scatto in piscina o in spiaggia tutto fa meno che nascondere i difetti.

E allora ci si riempie la memoria del telefono di foto inutili che occupano solo spazio. Eppure per apparire al meglio nelle foto al mare non serve trattenere la pancia e nascondere la silhouette controluce. Non serve neanche avere glutei scolpiti e addominali d’acciaio! Basta conoscere trucchi e pose migliori per sembrare più magre.

Come fare per nascondere i difetti

Anzitutto un consiglio generale: trovare una posa standard che esalti i propri lineamenti, soprattutto nelle foto ritratto. Molti non sanno mai come mettersi davanti a una macchina fotografica e la loro incertezza si coglie tutta. Basterebbe invece fare qualche prova allo specchio o con qualche selfie per scoprire quale posa rende meglio il proprio viso. Da lì, sarà ancora più facile replicarla e riproporla a ogni scatto.

Un’idea: spalle e busto in tre quarti, volto rivolto alla fotocamera e mento in alto. Il problema principale resta però il fisico: come fare per nascondere i difetti? Il fotografo va addestrato a non scattare mai dal basso. Quest’inquadratura non fa altro che allargare la figura, aggiungendo quindi chili dove non ci sono. Mento in alto e spalle dritte faranno il resto.

Trucchi e pose migliori per sembrare più magre nelle foto al mare

Una posa molto gettonata è quella in semi movimento, guardando la macchina col viso ma col corpo rivolto al paesaggio. In tal caso, meglio mettere il braccio a favore di camera piegato, con la mano sul fianco, e alzarsi sulle punte. Questa posa tirerà su i glutei e slancerà la figura. Al contrario, una figura intera frontale rischia di essere noiosa e scialba, anche un po’ goffa. Basta creare del movimento: mani sui fianchi, gambe incrociate, sulle punte e pancia in dentro. Lo scatto parlerà da solo!

Per una posa allungata, invece, l’errore peggiore è di adagiare tutto il peso, che sia sulla sdraio o a terra. Bisogna invece cercare un appoggio morbido sul gomito e tenere le ginocchia unite, adagiando mollemente il braccio libero davanti l’ombelico. E per una posa da sedute? Schiena dritta, gambe incrociate con eleganza e mai dimenticare le braccia, strategiche per nascondere i rotolini. Il consiglio dello stare dritti vale sempre, come anche quello della posa in tre quarti!

