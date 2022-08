Oramai quasi tutti stanno partendo per le tanto desiderate vacanze. I social network stanno infatti riempiendosi di scatti di mare, divertimenti e serate in discoteca. Molti infatti hanno voglia di condividere con i propri amici e con i propri followers dei momenti di gioia e di spensieratezza. Le immagini che vediamo però spesso sono frutto anche di maestria, filtri e a volte di alcune pesanti modifiche su Photoshop. È raro infatti che queste siano veramente aderenti alla realtà e per questo non è necessario maturare invidia o sentimenti negativi. Se però vogliamo avere un wall di Instagram carino e curato basta imparare alcuni trucchi del mestiere, prendendo ispirazione da chi fa questo di lavoro. È infatti possibile vantare foto e selfie perfetti con alcuni trucchi del mestiere.

Le regole per ottenere un fotogramma a regola d’arte

Partiamo dalle basi, vedendo qual è il metodo migliore per ottenere un selfie perfetto. A fare scuola in questo caso è stata Kim Kardashian, oramai considerata la regina di tutte le influencer. Dopo essersi quindi truccate e sistemate a puntino, basta fare attenzione nello scegliere la giusta luce e angolazione. Moltissime star prima di premere il pulsante di scatto si sistemano infatti davanti a una ring light in modo da ottenere una illuminazione il più possibile omogenea nascondendo i difetti. Poi, come affermato da lei stessa, è necessario conoscere il proprio angolo migliore. Basta scegliere quindi il lato vincente, optando per la parte destra o sinistra. Infine è necessario poi fare varie prove per capire di quanti gradi voltare il viso. Secondo la starlette poi è meglio sempre posizionare la fotocamera in alto in modo da allargare gli occhi, rendere i lineamenti più affilati e infine nascondere un eventuale doppio mento.

Foto e selfie perfetti con questo trucco che li rende spaziali

Se invece si tratta di una foto da scattare con la telecamera esterna uno dei metodi più in voga è quello di girare il telefonino e rivolgerlo il più possibile verso l’alto. è necessario ricordarsi però di tenere al centro una eventuale figura umana. Per aiutarsi si possono anche impostare delle griglie che aiutano ad orientarsi per rendere tutto il più simmetrico possibile. In questo modo si otterrà uno sfondo più artistico, perfetto da postare sulle storie o sulla propria bacheca.

Lettura consigliata

Tenere alla larga i ficcanaso e scoprire chi ci spia il telefono rubando informazioni e dati personali è facile con questo metodo