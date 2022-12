Trucchetti infallibili per sgusciare e spellare nocciole e noci in modo facile e veloce

La frutta secca è uno scrigno di vitamine e minerali, oltre ad essere molto buona e saporita. Però, rimuovere pellicine e gusci di nocciole e noci può richiedere tempo e pazienza. Vediamo, dunque, quali sono i modi sorprendenti per farlo velocemente.

Durante il periodo delle feste mangiare la frutta secca a guscio è un classico a fine pasto, a merenda o come coccola dopo cena. Diventa come una sorta di rituale che allieta il palato e, in determinate quantità, fa bene alla salute. Ma sgranocchiarne un po’ non è tipico solo della stagione natalizia, perché molti la consumano nel resto dell’anno, da sola o in aggiunta alle pietanze. Infatti, nocciole e noci, ad esempio, sono perfette per rendere croccanti le panature o per arricchire pasta e contorni.

Diventa una necessità non solo rimuovere il guscio duro, ma spesso anche la pellicina, soprattutto per realizzare certe ricette e per renderle ancora più dolci. La buccia potrebbe avere un gusto particolarmente amarognolo e rovinare il sapore finale di un piatto.

Ecco metodi e trucchetti infallibili per sgusciare e spellare nocciole e noci

Il metodo decisamente più comune per aprire la frutta secca è usare lo schiaccianoci, che grazie alle varie dimensione apre velocemente qualsiasi tipo di guscio. È anche vero che a volte, se il guscio è molto duro, diventa una vera impresa romperlo. Se non possediamo lo schiaccianoci non dovremo disperare, ma mettere in pratica questi semplici rimedi. Molti, ad esempio, mettono noci e nocciole in ammollo nell’acqua bollente e bicarbonato, riscaldata ai fornelli o al microonde. Questa tecnica ammorbidisce l’involucro e rende semplice l’eliminazione con coltello, batticarne, martello, cacciavite o pinza, a seconda del tipo di guscio.

Un altro modo per sbarazzarci dell’involucro duro è tostarle per pochi minuti in forno a 180 gradi, posizionate in una teglia foderata con carta forno. Quest’ultimo metodo è anche ideale per rimuovere con facilità la pellicina ed eliminare l’amaro, posizionandole dentro uno strofinaccio e agitando.

Spelliamo la frutta secca, senza tostarla, ma tenendola per 30 secondi al microonde con dell’acqua, al massimo della potenza: sarà un gioco da ragazzi sbucciarla in questo modo. Oppure, ancora, potremmo passare noci e nocciole in padella per circa 2 minuti, facendo attenzione a non bruciarle e, appena raffreddate, con le mani togliamo la pelle amara. Bisogna dire che esistono dei dispositivi elettrici appositi, oltre ai trucchetti infallibili per sgusciare e spellare nocciole e noci, di varie dimensioni. Acquistiamone uno qualora avessimo grandi quantità di frutta secca o tanti alberi in giardino, anche a prezzi interessanti.

Come riutilizzare i gusci in casa e giardino

Non tutti sanno che i gusci eliminati valgono oro in giardino, sono una vera risorsa che potrà farci risparmiare. Servono per la pacciamatura delle piante, per proteggerle dal freddo e per nutrire il terreno a costo zero. Servono per alimentare il fuoco del camino e stufe a legna, ma anche per decorare con creatività casa. Mettiamoli all’interno dei vasi di vetro, colorati con dell’acrilico o al naturale, oppure per dare un aspetto rustico e particolare a portacandele trasparenti anonime.