5 idee per fare un perfetto centrotavola natalizio elegante ed economico con il riciclo creativo

Decorare e abbellire la tavola a Natale è fondamentale per dare creare un’atmosfera magica. Scopriamo come spendere poco e realizzare un semplice e straordinario centrotavola con il fai da te usando candele, frutta secca e oggetti di riciclo

La lista delle cose da fare per le feste è lunga e a volte ci sembra infinita. Oltre a fare la spesa, creare un goloso menù natalizio e fare i regali, bisogna pensare a come allestire la tavola. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma aggiungere qualche decorazione allegra e originale può contribuire a dare un effetto sbalorditivo. Non basta scegliere la tovaglia giusta, bisogna disporre un servizio coerente con l’atmosfera e mettere qualche composizione lungo il tavolo.

Questo non significa esclusivamente acquistare costose composizioni floreali ingombranti, ma trovare l’ispirazione per creare qualcosa con le nostre mani. L’ideale sarebbe realizzare un centrotavola con oggetti che abbiamo in casa per riciclarli con alcune idee semplici ed eccezionali.

Ecco 5 idee per fare un perfetto centrotavola natalizio con il fai da te

Un modo davvero veloce per dare vita a una favolosa composizione artistica è usare dei comuni tappi di sughero. Recuperiamo tutti i tappi conservati nel cassetto della cucina per realizzare dei graziosi alberelli e ghirlande elementari. Per tagliarli senza sbriciolarli, facciamoli bollire nell’acqua per qualche minuto in modo che saranno più morbidi.

Usiamo un piccolo seghetto e tagliamoli a metà, dopo potremo dipingerli con colori acrilici verdi e rossi. Una volta asciutti potremmo cominciare ad assemblare l’alberello, o una piccola ghirlanda, incollando tra loro i pezzi con la vinilica. Aggiungiamo qualche dettaglio in cima, come un bel fiocco rosso o dei ramoscelli di pino.

Ci vorranno pochi minuti per realizzare un altro centrotavola sfruttando vecchi bicchieri di vetro, di acqua o vino. Dovremo aggiungere all’interno della frutta secca con il guscio e una candela profumata.

Se vogliamo realizzare una decorazione unica usando un vassoio ovale, l’idea sarebbe quella di disporre alla base del muschio raccolto in giardino. Sopra appoggiamo delle pigne abbellite con colla vinilica e cotone, per dare l’effetto neve e anche delle stelline ritagliate dal cartone e ricoperte di glitter.

Ricicliamo vecchie gabbiette shabby e riempiamole con tutte le palline dell’albero di Natale difettate e avanzate.

L’ultima delle 5 idee per fare un perfetto centrotavola natalizio è usare del cartone per realizzare dei simpatici cappelli natalizi, usando un cartamodello. Dipingiamolo di rosso o rivestiamolo con una vecchia stoffa e incolliamo della bambagia per fare il pon pon e una striscia alla base.

Come togliere la cera dalla tovaglia di stoffa

Non disperiamo se malauguratamente dovesse cadere della cera sulla tovaglia natalizia, perché potremo rimuoverla in poche mosse. Un metodo molto utilizzato consiste nel coprire l’alone con carta da pane e poi passare il ferro da stiro caldo.

In alternativa, possiamo usare un phon e della carta forno per eliminare la cera. Per togliere la macchia, lasciamo la tovaglia ammollo in acqua calda e sapone di Marsiglia o strofiniamo con uno spazzolino imbevuto di alcol denaturato.