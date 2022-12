È un vero peccato gettare via le pietanze avanzate durante i pasti delle feste. Per questo potremo preparare delle ricette alternative anti-spreco da fare nei giorni successivi. Vediamo qualche semplice idea per mettere in tavola secondi di carne, pesce e dessert

Per non sprecare il cibo avanzato di Natale, ecco 5 ricette veloci per riciclare secondi e dolci

La Vigilia e il pranzo di Natale sono all’insegna di grandi e corposi menù, da servire in tavola in questi momenti speciali. Di certo non rimarremo con la pancia vuota perché ci saranno tante ricette da gustare, antipasti, primi e secondi a base di carne o pesce e gli immancabili dolci. Ma ciò che preme maggiormente è riuscire a non gettare via le pietanze rimaste, che magari saranno costate non poco.

La soluzione, spesso, sarebbe quella di surgelare i vari ingredienti direttamente in contenitori monoporzione, per poi riproporli a tavola quando non abbiamo tempo per cucinare. Non sempre, però, è possibile farlo, sia per questioni di spazio in freezer, sia perché alcuni alimenti potrebbero deteriorarsi. Quindi perché non proporre nei giorni successivi delle semplici piatti con gli avanzi?

Per non sprecare il cibo avanzato di Natale prepariamo dei veloci e sfiziosi piatti

Nel caso in cui abbiamo preparato dei secondi di carne, come arrosto, bollito o spezzatino, potremo trasformarli in polpettine tenere. Mettiamo i pezzetti in un contenitore ammollo nel latte con della mollica, sale, pepe, un uovo e spezie a piacere. Con le mani sarà semplice fare delle palline per friggerle o cuocerle in forno. In alternativa, per pasti post-Natale più leggeri, potranno diventare il ripieno di sandwich o piadine farcite con i contorni vegetali avanzati. Usiamo i pezzi di carne mista per riempire i rotoli di pasta sfoglia con spinaci o per condire cous cous speziati e veloci da fare. Mentre, per quanto riguarda il pesce rimasto, oltre a creare polpette, con poche mosse saranno l’ingrediente ideale per fare hamburger delicati. Molti tipi di pesce sono perfetti per preparare i famosi poke bowl, come salmone, tonno, polpo e gamberetti.

Tagliamoli in un piatto e abbiniamoli a riso bianco, avocado, mango e zucchine. Sicuramente qualcuno avrà lasciato qualche fetta di Pandoro e Panettone, invece di riproporla in modo classico, proviamo a servirli in modo diverso. Tagliamo a quadratini i lievitati e tostiamoli in forno a 180 gradi per 10 minuti, nel frattempo scaldiamo del burro e scorza d’arancia. Quindi mettiamo nel mixer tutti gli ingredienti fino a creare una poltiglia, facciamo delle palline e disponiamole in una teglia foderata con carta forno. Sciogliamo a bagnomaria del cioccolato fondente e ricopriamo le palline, una volta freddati potremo offrire questi particolari cioccolatini. Prepariamo del salame turco per non sprecare il cibo avanzato di Natale e stupire in tavola. Si aggiunge al cioccolato fondente fuso pezzettini di Pandoro e Panettone, burro, zucchero e nocciole per poi mettere il composto nella carta forno e dare la tipica forma.

Come riutilizzare i contenitori

Ricicliamo anche le scatole di cartone del Pandoro, di qualsiasi dimensione e forma, per trasformarli in portaoggetti rivestiti con della vecchia stoffa. Sfruttiamoli in giardino come sottovaso delle piante, incollando all’interno della carta adatta. Oppure ritagliamo il cartone e usiamoli per etichettare piante particolari e scatoloni del cambio stagione, oppure per decorare casa il prossimo Natale.