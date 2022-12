Capodanno al cinema con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele e arriva anche il film di Charlotte M.

In tanti passano il Capodanno al cinema. Chi al 31 dicembre, chi il primo gennaio, giorno nel quale, di solito, escono film importanti. Ad esempio, tra domenica e lunedì arrivano film attesi, come Tre di troppo. Ed ecco cosa vedremo anche in streaming su Sky, Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+.

Mancano pochissime ore a San Silvestro, che ci farà lasciare alle spalle il 2022, per tanti versi negativo, e salutare il 2023. Con la speranza che sia un anno finalmente dove tornare a sperare e sorridere. Ormai, quasi tutti hanno deciso come trascorrere l’ultimo giorno dell’anno e il primo di quello nuovo.

E, soprattutto, cosa indossare, evitando l’imbarazzo di sbagliare colore del vestito. Chi andrà al ristorante, chi in piazza, chi a casa, in coppia o con amici. Magari, sfoggiando i migliori collant e calze adatti al 31 dicembre. E c’è chi andrà al cinema, magari a vedersi il nuovo Avatar di Cameron, una vera meraviglia per gli occhi.

Ecco cosa vedere a Capodanno nelle sale e i film in uscita sono tanti

Sono tanti i film che escono a cavallo dei due anni. Il 31 dicembre, chi ha figli potrebbe andare a vedere L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri. È un film pensato per i bimbi più piccoli. Protagonista è un goffo ragnetto, che di mestiere fa l’ispettore e deve indagare sulla scomparsa del medico Bugsy. Capodanno al cinema con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che sono i grandi protagonisti della commedia Tre di troppo.

Chi ha apprezzato The Family Man con Nicolas Cage, apprezzerà questa versione italiana. Infatti, De Luigi e la Raffaele sono marito e moglie, senza figli. Per scelta. Guardano, quasi con superiorità, gli amici che hanno bambini. Una mattina, però, per magia, si svegliano con tre figli già grandicelli: come cambierà la loro vita?

L’influencer Charlotte M. si dà al cinema e debutta a Capodanno

Ha un grande seguito, sui social, Charlotte M., la giovane influencer che ora debutta anche al cinema. Il suo film, in uscita il 1° gennaio, si intitola Charlotte M. – Il film Flamingo Party. La YouTuber e TikToker vuole salvare dei fenicotteri che stanno per essere mandati via dalla campagna. Organizza una festa per raccogliere fondi, ma c’è chi farà di tutto per boicottarla. Interessante è anche la commedia corale I migliori giorni, diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

Che sono anche interpreti, insieme a volti noti come Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini. Il film ruota intorno a quattro festività come Natale, Capodanno, San Valentino e 8 marzo, nei quali i protagonisti vivranno momenti non proprio felici.

Capodanno al cinema con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ed ecco cosa vedremo in streaming

E sui canali in streaming? Su Netflix, un’idea potrebbe essere la commedia romantica Capodanno in due. Due sconosciuti stanno andando a una festa, ma rimangono bloccati in ascensore. Come finirà? In alternativa, sempre Netflix programma, da domani, la commedia a tinte horror Rumore Bianco, con protagonista una famiglia americana.

Su Prime Video, dal 30, ecco la commedia Tre uomini e un fantasma, con tre amici che vincono un weekend in una villa infestata. E per chi ama il thriller, su Sky è da consigliare The Outfit, con un sarto alle prese con dei mafiosi.