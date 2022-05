Truccarsi è un gesto che è insito nelle donne. Quasi una dote di natura. Fin da quando si è bambine, si rubano i trucchi della mamma per impiastricciarsi il volto e “giocare a fare le signore”. Non appena si è ragazzine, per uscire con le amiche, si comincia quindi a truccare occhi e labbra. Truccarci ci fa sentire più belle e sicure di noi stesse. Un trucco ben fatto, tra l’altro, è utile anche per minimizzare eventuali difetti e, al contempo, per mettere in risalto i nostri punti di forza. Il make up è una vera e propria arte. Bisogna avere un minimo di manualità per non combinare pasticci. Ecco, ad esempio, alcuni utili consigli per applicare l’eyeliner.

Oltre alla buona gestualità, è inoltre molto importante saper scegliere i prodotti che più si addicono alle proprie caratteristiche fisiche. Per la scelta di colori e texture dei prodotti, infatti, è fondamentale tenere a mente molti fattori, come il colore dell’incarnato e la tinta degli occhi. Ed ancora, la forma degli occhi, delle labbra, del naso… Insomma, per realizzare un trucco a regola d’arte, ci vuole tanta esperienza.

Non ci si deve basare solo sulle mode. Spesso, infatti, le tendenze stagionali potrebbero non starci per niente bene. In genere, alle ragazzine, è concesso tutto (o quasi). Quando poi, però, gli anni avanzano, è importante considerare anche il naturale decadimento del corpo. Ogni giorno, la nostra pelle perde elasticità e vigore. Già verso i 35 anni si cominciano a notare le prime rughe di espressione. È un processo del tutto naturale che va accettato. Tuttavia, è importante tenerne conto quando si è davanti allo specchio pronte per truccarci.

Truccare gli occhi così invecchia di 10 anni e le over 50 e 60 dovrebbero conoscere questi 2 madornali errori

L’ombretto è presente nel beauty case di ogni donna. I colori a disposizione sono pressoché infiniti. Le signore mature tendono ad essere sobrie. Per questo motivo scelgono spesso tinte scure, come il grigio, soprattutto nelle sue sfumature più cupe. Inoltre, per cercare di ravvivare uno sguardo un po’ spento, optano per i prodotti perlescenti perché sono convinte che diano luminosità allo sguardo. Quanto appena descritto è un gravissimo errore, perché truccare gli occhi così invecchia di 10 anni.

I colori scuri incupiscono molto. Dopo i 50 anni, il classico “smokey eyes” andrebbe quindi realizzato utilizzando sfumature sobrie, naturali e delicate. Inoltre, è bene evitare tratti troppo marcati, sia di matita che di eyeliner. Per quanto invece riguarda la texture dell’ombretto, quelli a “effetto perlescenza” sono molto rischiosi perché mettono in risalto gli inestetismi della palpebra. In particolare, tendono ad accumularsi nelle rughette della pelle sottile. Oltre ad enfatizzare un difetto lieve, danno anche l’impressione di avere la pelle secca e addirittura raggrinzita.

Approfondimento

