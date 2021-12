Gran parte delle donne si trucca ogni mattina prima di uscire di casa. Sono davvero poche quelle che amano il look naturale “acqua e sapone”. Per molte, il rito del make up è una normalissima abitudine, come lavarsi i denti e la faccia. Per altre, addirittura una vera e propria passione a cui mai potrebbero rinunciare. Le più appassionate, infatti, seguono le mode anche in fatto di trucco. Sono sempre attente e ben informate sulle ultime novità, sia in fatto di prodotti che di tecniche da mettere in pratica. Inoltre, prediligono i colori di tendenza. A tal proposito, per chi ancora non lo sapesse, lo smalto del momento che sta spopolando tra i vip è elegante, audace e glam e sta bene a 20 come a 60 anni.

Esattamente come accade per l’abbigliamento e il colore dei capelli, anche il trucco, tuttavia, deve adeguarsi alla persona. Non è corretto basarsi soltanto sulle mode senza considerare le proprie caratteristiche fisiognomiche, come forma del volto, colore degli occhi, tipo di labbra, e così via. D’altra parte, il trucco serve proprio per esaltare i nostri punti di forza ma anche per nascondere qualche piccolo difetto. Ad esempio, chi ha occhi piccoli deve assolutamente conoscere questa semplice tecnica di trucco che apre lo sguardo rendendolo intenso e magnetico.

Scopriamo il tightlining ovvero l’“eye-liner invisibile”

Questa tecnica che stiamo andando a spiegare è una sorta di trucco “vedo non vedo”. In pratica, consiste nel tracciare una riga nera all’interno della rima della palpebra superiore, quella mobile. Eseguirlo è abbastanza semplice, ma ci vuole mano ferma e un po’ di pazienza perché non si tratta di una riga unica e continua. Per ottenere la perfezione, dobbiamo infatti andare a riempire anche il più piccolo spazio che si trova tra le singole ciglia.

In buona sostanza, alla fine si tratta di una semplice linea ma, se effettuata come si deve, rende lo sguardo più intenso e, al tempo stesso, dona maggiore espressività agli occhi.

Com’è facile intuire, il tightlining è un trucco quasi impercettibile. Tutte lo possono applicare, indipendentemente dalla forma e dal colore degli occhi. Di certo, è una tecnica fortemente consigliata per chi ha occhi piccoli e magari anche un po’ affossati.

Infine, trattandosi di una tecnica molto poco evidente, il tightlining si abbina perfettamente con qualsiasi look ed outfit: dal più casual e informale adatto per le giornate lavorative, al più elegante e sofisticato da sfoggiare durante le serate mondane.

E per il tocco finale…

Per intensificare ancora di più il risultato finale, si consiglia di tracciare anche la classica riga di eyeliner sulla palpebra esterna e curvare le ciglia con l’apposito piega ciglia.

Lo sguardo da cerbiatta sarà garantito!

