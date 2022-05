Un nuovo studio ci svelerebbe il motivo per cui quando corriamo muoviamo le braccia

Si potrebbe pensare che sia perché così si va più veloce, ma non è esattamente la risposta giusta. Quando si era piccoli, tra bambini, ci si dava sempre questo consiglio. Quello di sincronizzare gambe e movimento delle braccia in modo da andare più veloci.

Ma poi si cresce e arriva la scienza che cambia le regole del gioco. Ovvero che la velocità non è data da questa sincronizzazione, l’aumenta di poco, ma non è fondamentale. Infatti, una stessa persona che corre con le braccia in movimento o senza muoverle, più o meno riuscirà a raggiungere sempre la stessa velocità.

La domanda allora sorge spontanea. Perché quando corriamo muoviamo avanti e indietro le braccia? Cosa che poi, in realtà, facciamo anche quando camminiamo, se ci pensiamo bene. In risposta viene la scienza con uno studio pubblicato su Gait & Posture.

Lo studio

Ovviamente gli autori dello studio hanno fatto dei test prima di giungere alla loro conclusione. Cosa hanno fatto i ricercatori? Questi hanno misurato il tempo durante uno scatto di corsa sui 30 metri a ben diciassette atleti. Prima li hanno fatti correre con le braccia ferme, poi con le braccia in movimento. Risultato? Con le braccia ferme gli atleti hanno perso 0,08 secondi.

Ma quindi a cosa serve muovere le braccia? Secondo lo studio muovere le braccia aiuta la persona a correre con il busto orientato verso avanti. Infatti, analizzando gli atleti che correvano con le braccia ferme, gli studiosi hanno notato come il busto oscillasse da destra a sinistra. Correre invece con le braccia in movimento terrebbe il busto fermo. Questa dunque è stata la conclusione di questo studio pubblicato su Gait & Posture.

La prossima volta che andiamo a correre, quindi, possiamo provare noi stessi questa tesi. Sicuramente correre con le braccia ferme è molto più complesso che farlo con le braccia in movimento.

E forse il motivo è proprio perché, se corriamo con le braccia ferme, il busto inizia a muoversi. Correre con il busto che va da una parte all’altra mentre il nostro corpo va in una direzione non è proprio semplice. E così un nuovo studio ci svelerebbe il motivo per cui le braccia in movimento sono fondamentali quando corriamo.

Infine altra cosa fondamentale è avere la scarpa giusta. Evitiamo di correre con scarpe che non sono adatte.

