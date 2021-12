Nella trousse di ogni donna ci sono dei must che non possono proprio mancare. Qualche esempio? Fondotinta, mascara e lucidalabbra. Senza dimenticare il correttore, che ci viene in soccorso in caso di occhiaie o di qualche brufolo impertinente che, ovviamente, decide di comparire nelle occasioni meno opportune!

In genere, per la vita di tutti i giorni, fatta più che altro di casa e lavoro, il trucco è piuttosto semplice e molto basic. Ci sono poi, invece, occasioni particolari che richiedono un make up più curato e magari anche particolare. In questi casi, l’eyeliner ricopre il ruolo di indiscusso protagonista, perché allunga l’occhio donandogli altresì una sensuale profondità. Tra l’altro, abbiamo scoperto che ne esiste una versione che illumina volto e sguardo e che è particolarmente indicata per chi ha capelli biondi e carnagione chiara.

In più occasioni abbiamo avuto modo di dire che il trucco è fondamentale sia per valorizzare alcune nostre caratteristiche ma anche per camuffare difetti. Ad esempio, chi ha occhi piccoli deve assolutamente conoscere questa semplice tecnica di trucco che apre lo sguardo rendendolo intenso e magnetico.

Nel presente articolo andremo ad analizzare un esempio di tal genere. Prendendo tra l’altro come riferimento una tendenza della stagione inverno 2021/2022.

Questo particolarissimo ombretto farà furore nel 2022 perché illumina lo sguardo di bionde e more

Stiamo parlando dell’ombretto bianco ghiaccio. Con riflessi silver, ha le sfumature tipiche dei cristalli di neve. Perfetto quindi con il clima di questo periodo, è l’ideale da sfoggiare durante pranzi di famiglia e veglioni con gli amici. Il bello di questa nuance algida è che sta bene praticamente a tutte. Sulle more è una vera esplosione di luce. Sulle bionde, invece, enfatizza quel tipico aspetto etereo molto raffinato.

Qualche consiglio pratico per l’utilizzo di questo trucco molto versatile

L’ombretto bianco ghiaccio è adatto sia per il maquillage diurno che per la sera. L’effetto finale varierà poi in base agli abbinamenti di vestiti e accessori.

Tuttavia, sarebbe preferibile utilizzare la versione opaca e senza riflessi per il giorno. Puntare invece sulla variante perlata o metallizzata per la sera o eventi particolari.

Grande differenza finale è data anche dalla modalità di applicazione del prodotto. Per la giornata lavorativa in ufficio, si consiglia di sfumare il colore sulla palpebra mobile, magari aggiungendo anche un tocco di marrone verso la piega dell’occhio, così da creare una maggior definizione. Per una cena, un concerto o una serata di gala, via libera all’uso dell’ombretto ghiaccio anche negli angoli interni dell’occhio e in tutta la zona sotto le sopracciglia.

