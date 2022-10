Come valorizzare gli occhi quando si portano gli occhiali con un trucco facile

Ormai quasi definitivamente trascorsa la stagione degli occhiali da sole, è tempo di tornare a indossare quelli da vista. C’è chi li mette per vezzo e chi per necessità, senza dimenticare i riposa vista: l’ideale per le lunghe maratone in ufficio davanti al pc. A seconda del taglio che hanno, gli occhiali possono rendere il viso più affusolato e lo sguardo più interessante. Tuttavia, alcune tipologie di lenti tendono a rimpicciolire l’occhio e bisogna quindi cercare di compensare con il trucco. Ecco quindi come valorizzare gli occhi quando portiamo gli occhiali, tenendo conto di poche semplici accortezze.

La base del make up

Cominciamo, come è naturale, dalla stesura del fondotinta, passaggio fondamentale per levigare l’incarnato e renderlo liscio e omogeneo. Ricordiamoci di applicarlo seguendo dei movimenti dall’esterno verso l’interno, così che non ci sia accumulo di prodotto nella zona del naso. Fissiamo poi con un velo di cipria, anche in questo caso con particolare attenzione alla zona accennata, dove battono i naselli degli occhiali.

Per completare la base, non resta che applicare anche il blush, ma prima di procedere è consigliabile indossare gli occhiali. Solo così capiremo che direzione dare alla pennellata, che naturalmente dovrà tenere conto dell’andamento della montatura.

Come valorizzare gli occhi quando ci trucchiamo se portiamo gli occhiali

Nel caso poi di occhi piccoli, o che tendono a diventare tali per via della miopia, bisogna ricorrere a qualche trucchetto per ingrandirli. Meglio privilegiare delle nuances nude di ombretto e usarne una più scura, ad esempio marrone, al posto del più classico eyeliner nero. Tuttavia, se proprio non sappiamo rinunciare all’eyeliner, possiamo comunque utilizzarlo, a patto di fare una riga molto sottile.

In caso contrario, con un tratto troppo spesso, rischieremmo di chiudere ancora di più l’occhio. Infine, per aprire di più lo sguardo, è consigliata anche l’applicazione della matita color burro nell’interno occhio.

Ciglia, sopracciglia, labbra

Vediamo poi come completare il nostro make up occhi, passando al trattamento di ciglia e sopracciglia. Nel primo caso, meglio preferire un mascara volumizzante rispetto ad uno allungante, che spingerebbe le ciglia verso le lenti degli occhiali. Per quanto invece riguarda le sopracciglia, è naturale che tendano ad essere un po’ nascoste dalla montatura degli occhiali.

Il consiglio è quindi quello di infoltirle, ovviamente senza esagerare, con una matita apposita, che richiami il loro colore naturale. Che dire infine del make up labbra? In realtà non ci sono vincoli, si può passare dal gloss trasparente al rossetto nude o borgogna.

