Gestire un rapporto di coppia è uno degli impegni più complessi che esistono. Ogni giorno dobbiamo trovare nuovi equilibri e ridefinire quello che siamo in relazione al partner. Un continuo scambio che può indubbiamente arricchirci e che, se vissuto nel modo giusto, può regalarci gioie ed enormi soddisfazioni. Ma dobbiamo lavorare costantemente per riuscirci ed evitare comportamenti che a lungo andare possono minare la stabilità del rapporto. E sono queste le 5 pericolosissime abitudini che faranno diventare la nostra relazione tossica. Se le riconosciamo in tempo in noi e nella persona che ci sta accanto non dobbiamo sottovalutarle. Riconoscerle è il primo passo per cambiare rotta.

La prima abitudine da evitare è quella di fare continuamente affidamento sul partner. Delegare e dividersi i compiti quotidiani è un buon modo per mantenere l’equilibrio. Ma deve essere basato sulla comunicazione. Se notiamo insofferenza nell’altro e un compito inizia a essere vissuto come una costrizione o una “gabbia” è il momento di fermarsi e parlarne. Un buon comportamento è quello di ripartire e affrontare le cose insieme. Da quelle più banali come può essere un cambio dell’armadio di stagione a quelle più importanti come le scelte lavorative e professionali.

In secondo luogo dovremmo eliminare ogni forma di atteggiamento passivo-aggressivo. Il nostro partner non ha capacità divinatorie e non dobbiamo punirlo se non riesce a intuire un nostro malessere. Anche in questo caso la comunicazione è fondamentale. Non temiamo di parlare delle emozioni e facciamoci aiutare. In due i problemi si affrontano meglio.

Mai essere gelosi in maniera patologica. Spesso scambiamo la gelosia per amore verso l’altro ma in realtà stiamo dimostrando di non fidarci di lui. Anzi. Rischiamo l’effetto contrario, ovvero quello di allontanarlo irrimediabilmente e di minare la sua autostima.

L’inutilità dei regali riparatori e delle accuse

L’abitudine di chiudere una discussione o di risolvere un problema con un regalo materiale esiste solo nei film. Nella vita reale mettere una “toppa” con dono è un modo per evitare la discussione e nascondere la polvere sotto il tappeto. E se il problema è serio e profondo non farà che ripresentarsi ancora più forte dopo poco tempo.

Uno dei comportamenti più sbagliati in assoluto è quello di rinfacciare gli errori del partner e di accusarlo in continuazione. Un rapporto di coppia non è una gara a chi sbaglia meno. Se siamo riusciti a perdonare non è mai positivo tornare sopra la questione a mesi di distanza. Incolpando l’altro otterremo solo l’effetto di minare nel profondo le basi della relazione.

