L’arrivo della stagione autunnale e la fine delle vacanze estive determina il ritorno alla routine quotidiana.

Il periodo post vacanze è uno dei momenti dell’anno in cui si sente maggiormente il bisogno di cambiare anche il taglio di capelli.

Il momento è quello adatto per prendere un appuntamento con il parrucchiere e darci un taglio.

In un precedente articolo si era trattato dei tagli perfetti per valorizzare i capelli ricci.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta dei tagli di capelli che più spopoleranno nella stagione autunno/inverno.

Si passa da lunghezze morbide a tagli corti molto geometrici. Tra questi si riscoprirà il fascino del bob e del buzz.

Uno dei ritorni più temuti ed attesi della nuova stagione è dato dalla frangia, corta o lunga.

Ecco i tagli di tendenza per capelli impeccabili e alla moda anche dopo i 50 anni

Chi ama portare i capelli lunghi sarà contenta di scoprire che l’inverno sarà caratterizzato da lunghezze over.

Tagli dritti o morbidi con lunghezze degne di nota potranno essere abbinati ad una frangia che sfiora le sopracciglia.

British bob

La geometria sarà fondamentale in questa stagione. Con l’arrivo dello stile british diremo addio ai caschetti senza forma ed eccessivamente morbidi. I corti geometrici diventeranno un vero e proprio must con caschetti che mettono in risalto il volto.

Tuttavia, si tratta di un taglio geometrico che donerà soprattutto a chi ha i capelli lisci.

Il bob cortissimo, poi, è un taglio molto pratico che può essere declinato in modi diversi tra loro. Infatti potrà avere ciuffi lunghi sul davanti per renderlo meno maschile.

Buzz cut e pixie cut

Tra i tagli di tendenza per capelli impeccabili e alla moda anche dopo i 50 anni troviamo il buzz cut e il pixie cut.

Il buzz cut che dominerà la stagione che sta per arrivare è un taglio semplice da realizzare ma difficile da mantenere. Infatti serviranno frequenti spuntatine per mantenere la forma che si vuole.

Un vero e proprio trend adatto a chi ama i tagli corti e la comodità.

Tra i tagli perfetti per le donne over 50 troviamo il pixie cut, un corto moderno e non estremo.

Infatti, le lunghezze sono variabili da corte a lunghe.

Frangia

La vera protagonista di questa stagione, tuttavia, sarà ancora la frangia declinata in tutti i modi possibili. Infatti, dalle frange corte a quelle maxi che sfiorano le sopracciglia tutte si prestano a diverse tipologie di stile.

Una vera e propria novità è la frangia riccia, una frangia lunga perfetta da portare riccia sulla fronte. La frangia, inoltre, può diventare una vera alleata per coprire piccole imperfezioni e rughe del volto.