Chi è alla ricerca di un secondo piatto buono, semplice e veloce dovrebbe provare subito questa ricetta. Ideali sia a pranzo che a cena, i calamari gratinati sono un vero asso nella manica in cucina.

Un gusto succulento, un profumo inebriante rendono troppo buoni i calamari gratinati che faranno impazzire tutti in quattro e quattr’otto.

Questa sera, invece, prepareremo dei calamari golosissimi.

Ecco tutti gli ingredienti

1 spicchio d’aglio;

2 calamari;

1 limone

olio d’oliva q.b.;

3 cucchiai di pangrattato;

sale, pepe, prezzemolo q.b.

Troppo buoni i calamari gratinati da fare al forno o in padella in soli 15 minuti con pangrattato e questo ingrediente speciale. Procedimento

Lavare i calamari sotto l’acqua corrente e poi pulirli con cura eliminando sia la testa che i tentacoli. Poi, incidere con un coltello la parte esterna e eliminare anche la parte interna. Infine, sciacquare nuovamente sotto l’acqua corrente.

Per preparare i calamari in padella bisognerà ungere una padella antiaderente e far rosolare lo spicchio d’aglio e il peperoncino. Dopo qualche secondo a fiamma moderata, aggiungere il pangrattato. Cucinare per un paio di minuti.

Poi, trasferire il condimento in un piatto e lasciarlo da parte.

Intanto, pulire grossolanamente la padella e aggiungere altro olio, insieme al limone tagliato a fette. Sarà questo l’ingrediente speciale che profumerà il piatto in modo sorprendente.

Poi, aggiungere i calamari e salarli. Cuocere per 3-4 minuti. Girare i calamari un paio di volte per permettere una cottura omogenea. Intanto, tritare il prezzemolo.

Una volta cotti, impiattare i calamari e versarci sopra il prezzemolo e il condimento di pangrattato. Infine, decorare con le fette di limone e servire caldo.

Chi, invece, ha intenzione di cuocerli al forno, disporre i calamari in una pirofila condire con olio e limone e far cuocere in forno a 170°C per 10 minuti. Poi, impiattare, unire il pangrattato e il prezzemolo e servire.