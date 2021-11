La moda ci chiede tanto per queste stagioni fredde.

Per esempio, ci suggerisce di optare per questi colori realmente super trendy ma decisamente più frizzanti e che magari avremmo sicuramente scartato.

Sempre la moda, poi, ci chiede di osare, di mixare toni freddi e caldi e di mostrare i nostri punti forti. Inoltre, già da tempo si parla di uno standby del nero.

Sembra che questo colore, che per molte è un vero must have, stia vivendo un periodo di pausa, soprattutto nel mondo delle scarpe. Per le sneakers non è certo una novità, ma forse non ci aspettavamo questo cambio di rotta anche per ogni modello di stivale e stivaletto.

Siamo davvero pronte a salutare momentaneamente il classico nero?

Per la moda è giunta l’ora di fare questo passo e con questo articolo ci prepareremo anche noi ad accogliere la novità.

Altro che nero, ecco qual è il vero colore dell’inverno che sta spopolando per stivali e stivaletti da indossare a ogni età

Sembra proprio che la nuovissima fissazione del momento sia il bianco, per il giorno e per la sera.

Questo è un colore che non ha orario, che non ha età e che non guarda al fisico, perché sta bene a chiunque, in qualsiasi momento della giornata e della vita.

Quindi, se avessimo sempre rinunciato a comprare un paio di stivali tutti bianchi, ora è il momento giusto per non avere più remore. La moda punta su questo colore e i famosi “white boots” diventano una certezza del guardaroba quotidiano e super cool.

Prepariamoci, allora, a trovare il bianco per ogni modello. Dai combat boots, a quelli col tacco, da quelli bassi a quelli alti fino al ginocchio. A punta o squadrati, poi, non importa: la purezza di questo colore arriva ovunque.

Perciò, lo possiamo proprio dire: altro che nero, ecco qual è il vero colore dell’inverno che sta spopolando per stivali e stivaletti da indossare a ogni età.

L’importante, infine, è puntare sugli abbinamenti giusti, evitando alcuni comunissimi scivoloni di stile.

Come fare? Ecco la mini-guida che tutte stavamo aspettando per indossare al meglio gli stivali bianchi.

3 cantonate da non prendere

Se volessimo indossarli con gonne e vestiti, i collant non dovrebbero essere bianchi, ma marroni o neri e velati; per quanto riguarda i pantaloni, sarebbe meglio evitare quelli di pelle e optare per altri tessuti come il denim o il velluto; Se avessimo altri vestiti o accessori bianchi, dovremmo puntare sulle stesse tonalità di colore.

3 abbinamenti vincenti

Gli stivali bianchi con tacco alto e fino al ginocchio sono perfetti con gonne midi, anche con spacco, nei colori tabacco, cammello, grigio; il look bianco-nero è sempre una garanzia di stile e gli stivaletti bianchi alla caviglia sono stupendi con pantaloni o jeans neri; si può optare anche per un total white, inserendo accessori o capospalla nei toni più attuali del verde leprechaun, giallo limone e viola.

