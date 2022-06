In una vita frenetica, tra lavoro, famiglia, spesa, cucina e così via, è difficile per una mamma o un papà trovare il tempo di preparare una merenda fatta in casa per i propri figli, e così, molto spesso, in maniera sbrigativa si opta per una confezionata e industriale.

In commercio ci sono alcune merende sane, biologiche e con pochi zuccheri, ma alcune di esse, invece, conterrebbero troppi zuccheri e grassi in eccesso, conservanti, aromi, addensanti chimici e così via, ecco perché bisogna prestare attenzione.

Se si ha un po’ di tempo, sarebbe meglio preparare gli snack per bambini, in casa, perché possono essere approntati facilmente e in pochi minuti. Anzi prepararli in anticipo potrebbe essere una soluzione per tenerli sempre a disposizione. Dopotutto, neonati e bambini piccoli in particolare mangiano diversi spuntini al giorno. Vediamo varie idee di snack per bambini fatti in casa tra cui scegliere.

Troppe merende confezionate potrebbero fare male ai bambini, meglio preparare snack sani e veloci fatti in casa

Quando si sta svezzando il proprio figlio, nel periodo in cui sta passando dalla purea al cibo solido, è utile avere a portata di mano alcuni semplici snack salutari e fatti in casa per bambini. Si possono dare ai propri figli snack e stuzzichini fatti in casa in piccole porzioni se il piccolo ha già l’età di stare seduto diritto e tenere gli oggetti saldamente in mano.

All’inizio bisogna offrire al bambino solo cibi morbidi che possono masticare bene e facilmente (es. frutta e verdura morbida/al vapore, pane morbido, pasta cotta e patate), come questo dolce speciale e fresco preparato con le albicocche.

Le accortezze da tenere quando si preparano snack fatti in casa per bambini

Quando i genitori comprendono che troppe merende confezionate potrebbero fare male ai bambini, iniziano a considerare l’idea di preparare alcuni snack sani fatti in casa.

Per fare questo bisogna ricordare di non usare zucchero, miele, glucosio, fruttosio, perché possono causare carie ai denti dei bambini, e non usare nemmeno troppo sale.

Questo non significa che una volta ogni tanto non si possa regalare un dolcetto ai propri bambini, ma non deve diventare un’abitudine.

Esempi salati e dolci fatti in casa

I genitori possono utilizzare verdure fresche tritate o verdure fredde al vapore, accompagnate da grissini. Torte di riso o di mais con formaggio.

O ancora hummus fatto in casa accompagnati da pane e pezzi di verdure. L’importante è che queste merende salate non contengano troppo sale. I bambini di età inferiore a un anno non dovrebbero consumare più di un grammo di sale al giorno. Successivamente, la dose aumenta a due o tre grammi.

Alcune ricette di snack dolci per bambini sono i biscotti, le barrette, i muffin o piccoli pezzi di pan di spagna senza zucchero.

Queste merende sono preparate con farina integrale e frutta; in questo modo risultano dolci al palato e sono nutrienti. A seconda di quanto bene il bambino riesca a masticare, si possono mescolare piccole quantità di semi e noci.

Oltre alla frutta fresca tritata, si può dare al bambino anche un po’ di frutta secca, ma con moderazione.

