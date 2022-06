Sappiamo tutti che l’uso di piastre, ferri o altri strumenti che comportano alte temperature non fa bene ai nostri capelli. Utilizzarli quotidianamente in estate quando i capelli sono maggiormente provati da lavaggi frequenti, salsedine, cloro abbinato alle varie acconciature per scoprire il collo, significa imporre uno stress tale che a lungo termine finisce per rovinare la nostra chioma, fino a spezzarla. Come possiamo fare quindi ad ottenere un look mosso? Come quello di celebrità e star di Instagram, senza ricorrere ogni giorno alla piastra o al ferro? Ecco qualche metodo facilissimo da provare subito.

Come preparare i capelli a ricevere la piega

Sogniamo tutte di svegliarci la mattina con un boccolo pieno e resistente. E che duri almeno un paio di giorni ma le alte temperature e il caro bolletta ci stanno convincendo a lasciare i capelli tristi e senza piega. Per fortuna metodi semplicissimi e a costo zero ci vengono in soccorso, prima di procedere il consiglio generale è quello di partire dai capelli puliti e umidi.

Quindi se li abbiamo asciugati in precedenza li dobbiamo inumidire tramite uno spruzzino. Una ciocca per volta, e applicare un prodotto in crema arricciante per aiutare la resistenza e la lucidità della piega. Ricordiamoci che non utilizzando il calore più a lungo si mantengono i capelli intrecciati, magari tutta la notte, più a lungo resisterà la nostra piega.

Tre tecniche facilissime per avere capelli dal boccolo pieno e resistente che duri almeno qualche giorno senza paura del caldo e delle bollette costose

La prima tecnica che andiamo a vedere ha spopolato sui social durante la quarantena per la sua facilità ed efficienza. Ci basterà infatti intrecciare la cintura dell’accappatoio, o in alternativa una sciarpina leggera ripiegata, tra i capelli per ottenere una cascata di ricci molto morbidi. Dopo averli divisi in due code e aver posizionato la cintura sulla sommità del capo arrotoliamo i capelli con la cintura e fissiamoli alla base con un elastico. Possiamo infine, per praticità, arrotolarli ulteriormente su loro stessi per portarli sulla testa e annodarli in cima.

Fra le tre tecniche facilissime per avere capelli belli da vedere ma anche soffici al tatto, c’è quella che prevede semplicemente l’utilizzo di un calzino pulito. Sottile per chi vuole i ricci fitti, più spesso per chi vuole ottenere una morbida ondulazione. La preparazione del capello è identica a quella della cintura dell’accappatoio solo che in questo caso lo styling si adatta anche i capelli medio-corti. La prima cosa che dobbiamo fare è tagliare il calzino nella parte superiore. Dopo aver arrotolato il calzino lasciando il bordo in vista, dobbiamo solo procedere ad arrotolare il calzino partendo dalle punte dei capelli, facendo attenzione a non far uscire alcuna ciocca.

Ultima ma sempre validissima è la tecnica delle treccine, uno dei più facili e conosciuti per ottenere i capelli mossi senza calore. L’unica cosa che serve, in questo caso è un piccolo elastico per chiudere ogni singola treccia alla fine. Ricordiamoci che più grandi saranno le trecce più larghe saranno le onde, e viceversa.

