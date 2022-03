Per avere capelli puliti e pelle idratata potremmo non usare sempre shampoo e bagnoschiuma ma questi prodotti fatti in casa profumatissimi, economici e naturali

I prodotti per la doccia hanno lo scopo di togliere sporcizia e sudore dal nostro corpo, ma spesso la composizione potrebbe comprendere sostanze aggressive per la cute.

Riscoprire i prodotti per la bellezza fatti in casa può essere utile a seconda dell’obiettivo che vogliamo raggiungere. Calibrare gli ingredienti ci permette di personalizzare il composto a seconda dei bisogni. Anche perché per avere capelli puliti e pelle idratata facciamo un uso quotidiano di detergenti che a lungo andare potrebbero avere meno benefici di quanto ci aspettiamo.

Prenderci cura della cute

Un elemento che ci permette di capire molto semplicemente che un prodotto acquistato può essere nocivo è la schiuma. Maggiore è la quantità di schiuma che si crea e maggiori potrebbero essere le sostanze alcaline presenti. I rimedi casalinghi sono moto rapidi e totalmente naturali.

Se abbiamo capelli secchi possiamo creare un prodotto a base di miele. Mescoliamo in una terrina 2 cucchiai di farina di ceci e 1 cucchiaio di miele. Per renderlo liquido aggiungiamo dell’acqua molto lentamente così da calibrare il dosaggio e fermarci quando la consistenza sarà giusta.

Se vogliamo lavare i capelli crespi utilizziamo olio di cocco e di jojoba e mezza tazza di sapone di Castiglia.

Utilizzando uova e limone possiamo preparare un prodotto che è ottimo sia per i capelli grassi che per quelli fragili. Con un tuorlo d’uovo, il succo di mezzo limone e un cucchiaio di gin possiamo ridare forza al capello e farlo luccicare. In questo caso dobbiamo però coprire la testa con un panno dopo avere spalmato il composto. Risciacquando con acqua abbondante dopo 30 minuti il risultato sarà sorprendente.

Se invece vogliamo eliminare la forfora possiamo utilizzare il preparato a base di olio di cocco e aggiungere un cucchiaino di olio di Neem. Essendo antibatterico e antinfiammatorio, quest’olio dovrebbe aiutarci a risolvere il problema della forfora.

Per avere capelli puliti e pelle idratata potremmo non usare sempre shampoo e bagnoschiuma ma questi prodotti fatti in casa profumatissimi, economici e naturali

Se abbiamo la pelle grassa, un rimedio naturale molto efficace è lo zolfo. Preparando un sapone allo zolfo possiamo disinfettare la pelle e renderla più liscia.

Per ottenere il composto è necessario far sciogliere 200 gr di sapone di Marsiglia. Il metodo migliore è quello a bagnomaria. Per farlo è necessario utilizzare un contenitore di vetro e un pentolino. Prima che il sapone si sciolga aggiungiamo dell’acqua e abbassiamo la fiamma al minimo. Dovrebbero bastare 15 minuti per avere la base a cui aggiungere 2 cucchiaini di zolfo e gli oli essenziali di lavanda e tea tree. Quindi rimettiamo a riscaldare a bagnomaria e a fiamma bassa per 30 minuti mescolando il composto ogni 10 minuti.

È un sapone che non si trova facilmente in commercio quindi imparare il procedimento alla perfezione potrebbe essere un’abilità di cui andare fieri.