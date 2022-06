L’estate è una delle stagioni più belle per vivere all’aperto, in montagna e anche in riva al mare. Una stagione dove il sole è per gran parte della giornata alto in cielo e le temperature sono torride, in alcuni casi anche umide. Tutte condizioni che non fanno bene ai nostri capelli, che con il passare dei giorni diventano secchi e difficili da districare, come se fossero di paglia.

Dopo ore passate al mare, tra sole e salsedine i capelli diventano difficili da gestire. Diviene impossibile anche solo passare una mano tra i capelli, tanto più complesso è provare a legarli. Dopo un’estate passata in questo modo anche le chiome più belle appaiono spente, secche e sbiadite.

Ma allora come fare per proteggerle e tenere i capelli sempre nutriti?

Mai più capelli secchi e rovinati dal sole con questi 5 trucchetti per proteggerli e nutrirli per una chioma folta e radiosa

Per evitare di correre ai ripari quando ormai è già tardi, meglio applicare dei piccoli stratagemmi prima. A tal proposito, quando ci esponiamo al sole va sicuramente protetta la pelle ma anche i capelli e per farlo ecco alcune dritte:

indossare sempre il cappello in tessuto traspirante nelle ore più calde della giornata;

applicare il solare protettivo nelle zone del cuoio capelluto dove i capelli si presentano più diradati;

risciacquare sempre i capelli dopo ogni bagno in piscina o al mare;

detergere il cuoio capelluto con uno shampoo preferibilmente neutro, dopo una giornata al mare o in montagna, al fine di eliminare ogni residuo di sabbia, solare e sudore;

utilizzare prodotti appositamente formulati non troppo aggressivi sul cuoio capelluto e idratanti sulle punte.

Dunque, mai più capelli secchi e rovinati dal sole con questi 5 trucchetti che ci aiuteranno a proteggerli durante tutto il periodo estivo. In questo modo infatti sarà facile proteggerli dal sole, dal vento, dalla salsedine e dal calore.

Consigli utili

Ricordiamo infine che anche le spazzole svolgono il loro ruolo. Infatti, per una corretta igiene e funzionalità anche le spazzole vanno lavate.

Inoltre anche i prodotti considerati ristrutturanti a base di burro di karité, olio di argan ed altri ingredienti sono un ottimo toccasana dopo una lunga esposizione al sole. In più durante questo periodo meglio sospendere i trattamenti schiarenti che rappresentano un ulteriore fonte di stress per i capelli e per il cuoio capelluto.

Lettura consigliata

