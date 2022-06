Può sembrare assurdo, ma non sempre riusciamo a goderci le tanto agognate vacanze. Aspettiamo le ferie per mesi e poi se non riusciamo a vivere i giorni di pausa come avremmo voluto potremmo rientrare frustrati e stanchi.

Alcune volte la colpa è dello stress. Non sempre riusciamo a liberarci dalla frenesia per godere appieno della pausa che ci siamo concessi. Altre volte può essere la compagnia a rovinare tutto. Anche gli amici più cari possono essere d’intralcio al nostro desiderio di relax.

Come fare una vacanza perfetta da soli o con gli amici per ritrovare energia e benessere al mare, in montagna o al lago

Nell’organizzazione delle vacanze si coinvolgono quasi sempre gli amici più cari, quelli con cui si trascorre molto tempo e con i quali si ha più confidenza. Ma la loro presenza, in maniera inconsapevole, potrebbe essere causa del fallimento del nostro viaggio. Questo potrebbe accadere perché si ha una modalità diversa di affrontare le giornate. Tempistiche ed esigenze differenti possono cozzare le une con le altre creando tensione, seppure non espressa.

La scelta del luogo viene fatta alcune volte in base al costo della vacanza o sulla scorta delle aspettative. Ci si potrebbe trovare così in un posto frenetico avendo invece bisogno di pace e serenità. Oppure in un luogo eccessivamente solitario e silenzioso incapace di stimolare i nostri sensi sopiti.

Queste due variabili devono essere ben valutate prima della prenotazione e della pianificazione. Le ferie sono il momento in cui dobbiamo ricominciare da noi stessi. Dobbiamo scegliere ciò che ci fa star bene, dal momento in cui prepareremo la valigia e fino al rientro.

Durante la vacanza si dovrebbe riuscire ad eliminare ogni contatto con il mondo del lavoro. Staccare completamente la spina velocizza la nostra capacità di entrare nel mood della pausa vacanziera. Se fosse impossibile staccare del tutto, allora è consigliabile stabilire a priori alcune ore della giornata da dedicare al lavoro e limitare i danni.

Attività fisica e relax mentale

Arrivati nel luogo della vacanza sarebbe utile staccare la connessione dati e il WI FI. Il cellulare dovrebbe essere preso in considerazione solo per effettuare le chiamate necessarie, come ai vecchi tempi. Il frequente utilizzo dei social e della rete possono essere fonte di stress. Meglio preferire un buon libro o dei passatempi scelti in base ai propri gusti, attività che durante l’anno non riusciamo a fare per mancanza di tempo.

Produciamo endorfine con un po’ di attività fisica. Ne gioveranno il corpo e l’umore facendoci godere di più del tempo libero a disposizione. Dovremmo tenere a mente quanto sia importante il dono del tempo. Averne a disposizione per fare ciò che ci gratifica e ci fa star bene è un regalo enorme, specialmente se solitamente si conduce una vita frenetica.

Quindi ecco come fare una vacanza perfetta che ci consenta di ricaricare le batterie e tornare a casa soddisfatti e appagati.

