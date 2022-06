Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Ferrovie dello Stato per questi 35 annunci accessibili con diploma e laurea

Cercasi candidati diplomati e laureati, con o senza esperienza pregressa, per le nuove offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato. Visti i requisiti accessibili e la grande mole di profili disponibili, sono rivolti ad un gran numero di interessati. Proprio nella giornata di ieri la lista delle carriere è stata nuovamente aggiornata, arrivando ad un totale di 35 opportunità lavorative.

Altro punto a favore delle offerte di Ferrovie dello Stato è l’ampia disponibilità su gran parte del territorio nazionale. Ne è un esempio l’annuncio per capo stazione, ricercato su Torino, Milano, Trieste, Venezia, Verona, Firenze, Ancona, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Partiremo proprio da quest’ultimo per riportare alcuni fra gli annunci più accessibili e vantaggiosi in termini contrattuali.

Diplomati e laureati fra i più ricercati

Nel ruolo di capo Stazione si ricercano candidati diplomati, anche senza esperienza pregressa, da inserire in un percorso formativo professionalizzante. La risorsa si occuperà di regolare la circolazione ferroviaria e del coordinamento tecnico, pratico e gestionale in ambito stazione e non solo. Per partecipare alle selezioni sono richiesti un’età fra i 18 e i 29 anni e il possesso della patente di guida di categoria B. Inoltre, la residenza in aree prossime alla sede lavorativa e il possesso dei requisiti fisici. Specifichiamo che è indispensabile aver conseguito il diploma di liceo. L’assunzione avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante e il termine di scadenza dell’annuncio è fissato per il 30 giugno 2022.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato avverranno, fra i diversi profili disponibili, per il ruolo di specialista gestione riserve. Titoli di studi accettati sono diploma di istituto tecnico, laurea triennale o magistrale in aerea architettura e ingegneria edile, civile e ambientale o industriale. Completano il quadro dei requisiti un’esperienza pregressa di almeno 2 anni in ambito direzione lavori e direzione tecnica di impresa. Seguono un’ottima conoscenza di specifiche tematiche, del pacchetto Office e della lingua inglese, di livello almeno B2.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Ferrovie dello Stato per questi 35 annunci accessibili con diploma e laurea

Il termine di scadenza per l’invio delle candidature dell’annuncio specialista gestione riserve è fissato per il 19 giugno 2022. Tutte le domande dovranno pervenire dalla piattaforma dedicata alle carriere di Ferrovie dello Stato.

