Carnevale si sta avvicinando e in molti amano preparare dolci manicaretti della tradizione. Tra quelli più amati e diffusi ci sono di certo le bugie, dolci fritti ripieni di marmellata o cioccolato. La ricetta per prepararle è molto semplice, ma spesso in casa non vengono buone come quelle del panettiere o della pasticceria.

Oggi vedremo quali sono gli errori che in molti fanno e cosa evitare se vogliamo avere bugie perfette. Scopriamo, dunque, tre piccoli segreti della nonna per preparare bugie buone e croccanti che faranno impazzire chi le mangia.

Il segreto è la frittura

Una volta che abbiamo preparato l’impasto, dovremo tagliarlo per formare dei rettangoli. Ora dovremo friggere ad arte seguendo le regole d’oro per un fritto perfetto.

Dovremo usare l’olio di girasole o quello di semi vari, perfetti per un fritto leggero e senza sapore di olio. È molto importante usarne molto, in modo che superi la metà della padella. Solo in questo modo il nostro impasto assorbirà meno olio e sarà più croccante e meno unto.

Se amiamo gustare le bugie ripiene di marmellata o di cioccolata, dovremo evitare di friggere con questi ingredienti dentro all’impasto crudo. È molto meglio friggere l’impasto semplice e successivamente aggiungere il ripieno. Così facendo eviteremo di bruciare il ripieno e di rendere il dolce più pesante.

Sarà sufficiente inserire nelle bolle della pasta subito dopo la frittura un cucchiaino di marmellata o di crema al cioccolato per ottenere un risultato delizioso.

Tre piccoli segreti della nonna per preparare bugie buone come quelle del panettiere

Dopo aver fritto ogni singola bugia, dovremo riporle in un contenitore tappezzato da carta assorbente, in modo da assorbire l’olio. Dovremo picchiettare ogni singola bugia, in modo da rimuovere in profondità gli eccessi di grasso e poi aspettare che i dolci si intiepidiscano.

Quando i dolci si sono raffreddati, dovremo evitare di passare lo zucchero a velo. Un errore che in molti fanno è stendere lo zucchero a velo subito dopo la frittura. Così facendo lo zucchero si bagnerà e rimarrà attaccato al dolce.

La cosa giusta da fare è aspettare che arrivi l’ora di servire le bugie e solo allora passare il topping di zucchero a velo in modo che rimanga fresco e asciutto.

Grazie a questi tre piccoli trucchi otterremo delle bugie di Carnevale perfette e gustosissime, ma anche leggere e digeribili.

Approfondimento

In questa ricetta abbiamo parlato di un altro delizioso dolce di Carnevale