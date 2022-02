Si presentano come dei deliziosi bocconcini morbidi e saporiti. Delle simpatiche palline ricche di gusto che fanno impazzire i bambini, ma anche gli adulti, solo dopo il primo assaggio.

Le castagnole sono senz’altro uno dei dolci tipici del periodo di Carnevale. Un mix perfetto di gusto e semplicità che ha reso questa preparazione una delle ricette più gettonate del momento. Tantissime le versioni e le rivisitazioni tra cui poter scegliere. Tra queste innumerevoli prelibatezze, ci sono anche le castagnole senza uova e senza latte che prepareremo oggi.

Prima di scoprirne la ricetta, si consigliano altre 3 preparazioni dolci da provare assolutamente.

Per tradizione, la festa più divertente dell’anno ha la durata di 7 giorni e si conclude con il famoso martedì grasso, previsto quest’anno per il primo marzo. Durante la settimana di Carnevale saranno tantissime le famiglie italiane che si diletteranno ai fornelli per preparare lasagne e dolci tipici di questa gioiosa festività.

Immancabili saranno le famosissime chiacchiere. Conosciute anche come bugie e con tantissimi altri appellativi differenti a seconda della regione d’appartenenza.

In un articolo precedente avevamo mostrato delle chiacchiere speciali che non hanno bisogno della frittura. Inoltre, sono senza uova, burro e latte. Una variante super leggera da cuocere al forno che non può mancare sulle tavole a Carnevale.

Chi, invece, vuole regalare ad amici e parenti delle piccole praline dal cuore morbidissimo, ecco la ricetta perfetta in tutte le occasioni.

Infine, occhio a queste cremosissime lasagne senza besciamella, talmente buone da far leccare i baffi a tutti gli ospiti.

Ed ora, ecco le castagnole senza uova e senza latte pronte in 5 minuti per festeggiare il Carnevale con un dolce buono ed economico

Di seguito, tutto l’occorrente per questi bocconcini sfiziosissimi.

Ingredienti

200 grammi di farina tipo 00;

60 grammi di zucchero;

60 grammi di burro;

1 cucchiaio di ricotta;

50 grammi di succo d’arancia

1 cucchiaino di miele;

1 scorza d’arancia;

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci;

olio di semi q.b.

Preparazione

Innanzitutto, lavare l’arancia e grattugiarne la buccia. Poi, spremere il succo e filtrarlo.

In una ciotola inserire la farina, poi il burro fuso, il miele e la ricotta. Mescolare con cura per amalgamare gli ingredienti e versare anche il succo l’arancia, poi lo zucchero e il lievito. Unire anche la scorza dell’arancia.

Quando l’impasto apparirà liscio e compatto, formare una palla e poi tagliare dei pezzetti d’impasto e formare dei salsicciotti. Tagliare tanti piccoli pezzettini, come se fossero degli gnocchi. Con le mani formare delle piccole sfere.

A questo punto, far scaldare l’olio di semi nella padella e immergere poche castagnole alla volta.

Attenzione, l’olio deve essere ben caldo ma non bollente per evitare di bruciare le nostre castagnole. Friggerle e poi scolarle su un foglio di carta assorbente.

Infine, prima di servirle, si consiglia di spolverizzare con lo zucchero a velo.

Per decorare il piatto, aggiungere anche qualche scorzetta d’arancia o di limone.