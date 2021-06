Tutti la mangiano sia d’inverno che d’estate, ma a cosa ci riferiamo? Beh, alla frittata ovviamente. Con le patate, con i carciofi, con i funghi o in una versione originale con salmone e yogurt, tutti amano le frittate. La sua semplicità ci permette di cucinarla in vari modi senza perdere tempo e senza spendere un occhio della testa. Basta avere in casa delle uova e alcuni ingredienti da cui lasciarci ispirare e il gioco è fatto. Pochi euro e pochissimi minuti per un pasto sano, completo e alleato del nostro benessere. Difatti, si tratta di un piatto equilibrato, che apporta le giuste proprietà nutrizionali senza tuttavia appesantirci.

Consapevoli di quanto piaccia questo manicaretto, Noi della Redazione abbiamo pensato ad alcuni modi di preparare la classica frittata ed ecco quali sono.

Tre modi creativi, semplici ed economici di cucinare la classica frittata

Il primo è il più tradizionale ma anche il più light e salutare. Ci riferiamo alla frittata al forno, conosciuta e apprezzata da chiunque. Tutto ciò che dovremo fare è rompere le uova in un piatto apposito e unirvi gli ingredienti che preferiamo. A questo punto basterà imburrare leggermente una teglia e versare al suo interno il composto precedentemente ottenuto. Possiamo realizzarne di diversi tipi da tagliare a quadratini, in modo da assaggiare vari gusti e mangiare a mo’ di buffet.

Il secondo e il terzo modo sono più originali e forse i più “simpatici” da portare in tavola. Parliamo delle frittatine e del rotolo di frittata, vediamo come realizzarli.

Frittatine e rotolo di frittata per antipasto e non solo

Per preparare le frittatine avremo bisogno soltanto delle uova e di un po’ d’olio, sale e prezzemolo. Non dovremo far altro che versare il composto con un cucchiaio direttamente sulla padella cercando di tenere separata una frittatina dall’altra.

Il rotolo, invece, richiede qualche accorgimento in più che possiamo trovare alla ricetta descritta in questo link.

Ecco tre modi creativi, semplici ed economici di cucinare la classica frittata, ideali come antipasto o per un aperitivo all’ultimo minuto.