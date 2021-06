L’effetto crespo è un vero rompicapo per i nostri capelli, soprattutto se lunghi e trattati. In particolare in estate, ma spesso si tratta di una condizione per così dire endemica che dura tutto l’anno. I consigli che provengono dal mondo dei parrucchieri e della tricologia sono tanti e certamente validi. Noi però in questa sede ci soffermiamo su un aspetto che forse spesso trascuriamo o che comunque non associamo al benessere dei capelli.

Sulle pagine web di alcuni grandi marchi di acqua oligominerale leggiamo tra le parti dell’organismo a beneficiare del giusto quantitativo d’acqua, anche i capelli. Si sa, in generale dovremmo bere due litri di acqua al giorno, ma pochissime volte ci riusciamo. Abbiamo un motivo in più per tentare l’impresa che per alcuni pare davvero eroica.

Per ridurre l’effetto stopposo dei capelli possiamo assumere questa sana e buona abitudine

Due litri di acqua al giorno aiutano il cuoio capelluto perchè consentono un’idratazione costante e questo evita il formarsi in testa di squame. Evitiamo così anche forfora, prurito, secchezza cutanea e quindi anche del capello e soprattutto riusciamo a contrastare la caduta.

Questo consiglio, che può sembrare banale, non è scontato perché normalmente non ravvisiamo una relazione benefica tra l’assunzione d’acqua e il benessere dei capelli. Ci soffermiamo di più sui trattamenti da applicare direttamente sui capelli, che sono indubbiamente validi e utili. Al punto che vanno sempre associati ad un’azione che agisce dall’interno, come appunto l’idratazione.

L’acqua amica della nostra chioma

L’acqua, quindi, può diventare un’ottima alleata della nostra chioma anche perché favorisce la circolazione del sangue nelle radici e se la base è sana i capelli saranno più luminosi e forti.

Di contro capelli stopposi e secchi, con cute fortemente compromessa, soprattutto nei cambi stagione, possono cadere in quantità che quasi impressionano.

Possiamo aiutarci con questa sana abitudine, iniziando con pochi bicchieri di acqua al giorno, da bere gradualmente, fino ad arrivare ad una conquista naturale. A tal punto che bere molto diventerà una vera esigenza che ci renderà consapevoli del fatto che per ridurre l’effetto stopposo dei capelli possiamo assumere questa sana e buona abitudine.

