Con l’arrivo dell’estate, dell’afa e delle temperature tropicali, l’unico momento di refrigerio è dato dall’aria condizionata. È molto piacevole quando cominciamo a percepire l’aria fresca che circola nella stanza e che non ci fa più sudare.

Il condizionatore è un elettrodomestico indispensabile per affrontare il caldo nelle giornate torride ed evitare i colpi di calore. Non tutti amano usarlo. C’è chi preferisce rinfrescarsi utilizzando i metodi tradizionali. Come chiudere le finestre, proteggersi con delle tende, utilizzare il ventilatore e spegnere tutti gli elettrodomestici che producono calore.

Non solo possiamo utilizzare un rimedio casalingo per non soffrire il caldo. Infatti bastano 5 minuti per costruire un condizionatore fai da te in grado di rinfrescare la nostra stanza molto velocemente e consumando pochissima energia elettrica.

Basta utilizzare il condizionatore in questo modo per risparmiare e rimanere freschi

Lo sanno tutti che il condizionatore non è un elettrodomestico economico, sia quando lo acquistiamo che per i consumi in bolletta. Acceso nelle ore più calde, poi, crea dei picchi di carico che ci fanno consumare molta energia.

Ma in realtà basta utilizzare il condizionatore in questo modo per risparmiare e rimanere freschi. In primo luogo facciamo molta attenzione al momento dell’acquisto. La prima cosa principale da verificare è la classe energetica che non deve essere inferiore alla “A”. Assicura ottime prestazioni e consumi ridotti.

Acquistiamo, poi, un condizionatore che abbia una potenza adatta alla grandezza della nostra casa. Infatti acquistarne uno troppo potente, per le abitazioni di piccole dimensioni, non solo ci farà sprecare energia ma sarà un problema anche per la nostra salute.

Altri consigli

In questo precedente articolo abbiamo visto quale sia la temperatura ideale su cui impostare il condizionatore. Vediamo, in questa sede, ulteriori accortezze che ci permetteranno di risparmiare sulla bolletta senza soffrire eccessivamente il caldo estivo.

Innanzitutto non esageriamo con il freddo, soprattutto nelle ore di punta. La nostra bolletta potrebbe lievitare. La temperatura ideale, si aggira intorno ai 26 gradi. Ricordiamoci di tenere porte e finestre chiuse. Ma evitiamo di accendere il condizionatore di notte, sia per i rincari in bolletta, sia per la nostra salute.

Nelle ore notturne prediligiamo le finestre aperte, anche perché di notte l’aria è più fresca. Oppure, se proprio non possiamo farne a meno, utilizziamo la funzione “notte” dell’apparecchio.

Infine ricordiamoci di eseguire una corretta manutenzione del nostro condizionatore. Puliamo regolarmente i filtri per ottenere maggiori prestazioni e controlliamo anche il liquido refrigerante oltre alle ventole.

Ecco, allora, che con questi piccoli accorgimenti utilizzeremo il condizionatore e nel contempo risparmieremo sulla bolletta senza soffrire il caldo estivo.