In questi mesi estivi sono moltissimi gli italiani che trascorrono le giornate al mare per fare il bagno e prendere il sole. Molti di noi amano chiacchierare con gli amici, altri ascoltano la musica. In molti amano fare le parole crociate, ma c’è chi riscopre un interesse per la lettura. Possiamo proprio approfittare del tempo libero delle ferie per concederci qualche lettura formativa. Oggi vogliamo consigliare alcuni volumi sottili ed alla portata di tutti per reinnamorarsi dei libri. Ecco tre libri sottili e veloci perfetti per le lunghe giornate in spiaggia.

L’importanza di mantenere la mente allenata

Sempre più italiani a partire dalla pandemia hanno riscoperto il piacere della lettura. Leggere è un’esperienza unica, che ci permette di vivere vite in luoghi e tempi lontani. Per farsi trasportare è fondamentale scegliere dei titoli avvincenti ed adatti ai nostri interessi. Troppo spesso capita di annoiarsi e di aver scelto il libro sbagliato. Oggi vogliamo proporre dei libri che ci aiutano a mantenere il cervello sveglio ed allenato anche in vacanza.

Il primo consiglio che vogliamo dare riguarda la serie del Commissario Ricciardi nata dalla penna di Maurizio De Giovanni. Si tratta di una saga gialla e poliziesca ambientata negli anni ’30 del Novecento. I libri ci permettono di conoscere a fondo la realtà napoletana di quegli anni e di appassionarci a misteri che spesso hanno del sovrannaturale. Libri avvincenti, dunque, che ci permettono di studiare il nostro passato recente.

Tre libri sottili e veloci da leggere sotto l’ombrellone anche per i meno colti

La seconda serie di volumi che ci sentiamo di proporre è quella dei libretti editi da Adelphi scritti da Schopenhauer. L’arte di ottenere ragione, L’arte di invecchiare, L’arte di conoscere se stessi e molti altri sono libri accessibili e di semplice lettura. Grazie ad uno stile moderno e scarno potremo quindi immergerci nei ragionamenti filosofici del pensatore ottocentesco trovando diversi stimoli per la nostra vita.

Se in molti amano i romanzi e i saggi, sono pochi gli italiani che leggono e amano la poesia. In realtà questo genere procede per analogie ed è più accessibile di quello che si pensi. È importante riscoprire la poesia, e possiamo farlo con i libri di Patrizia Cavalli. La poetessa italiana scomparsa recentemente è una fonte di emozioni e suggestioni da conoscere. Grazie alla casa editrice Einaudi potremo assaporare il mondo poetico di questa italiana ancora poco conosciuta.

