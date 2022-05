La lettura, si sa, non è una delle più grandi passioni degli italiani. Le statistiche ci dicono che siamo pessimi lettori e che ormai in pochi leggono romanzi e saggi. Prendere conoscenza di questo triste record potrebbe essere l’occasione per iniziare a dare una svolta e cominciare una volta per tutte a leggere. La lettura è un piacere davvero economico e semplice e ci permette di viaggiare con l’immaginazione attorno al Mondo. Se siamo pessimi lettori, possiamo iniziare con i grandi classici, che sono quei libri che mai passeranno di moda e che raccontano storie universali. Oggi vogliamo proprio parlare di uno dei libri italiani più famosi, che tutti dovrebbero leggere e rileggere. È il libro italiano più tradotto nel Mondo. Si tratta di un grande classico che non passerà mai di moda.

Una storia universale che è adatta a grandi e piccini

La letteratura italiana ha donato al Mondo tra i più importanti capolavori. Basti pensare alla Divina Commedia, ai Promessi Sposi e, in tempi più recenti, al Nome della rosa. Sono tutti libri che hanno emozionato e fatto innamorare generazioni di persone con la loro forma impeccabile e il contenuto denso di significati. Oggi parleremo di un libro meno impegnativo di quelli elencati, che però possiede diversi piani di lettura. Stiamo parlando di Pinocchio, pubblicato perla prima volta nel 1883 dallo scrittore toscano Carlo Collodi. Questo libro è presto diventato un classico della letteratura ed ha ispirato film, spettacoli teatrali, fumetti, cartoni animati e altre forme di arte proprio come questo altro classico. Ma il successo di questa storia che emoziona i piccoli e smuove i più grandi non si ferma nel nostro Paese.

È il libro italiano più tradotto nel Mondo questo grande classico che tutti dovremo leggere

In più di 100 anni di esistenza, il libro di Pinocchio ha conosciuto un successo che oggi definiremmo virale. Basti pensare che il libro è stato tradotto in più di 260 lingue, secondo certe fonti battendo ogni record. Il segreto di questo successo planetario forse è la forma semplice ma lineare, assieme alla storia emozionante e avventurosa. Se siamo pessimi lettori, possiamo proprio ricominciare da questo classico, anche se la storia è nota non ci annoieremo. Se invece siamo lettori con esperienza possiamo rileggerlo, come tutti i classici anche Pinocchio non smette di insegnarci.

Lettura consigliata

È disponibile su Netflix una delle serie più divertenti della storia che ha fatto innamorare generazioni di persone in tutto il Mondo