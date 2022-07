Fare il bucato è una delle più antiche mansioni domestiche. Per fortuna, però, rispetto ai tempi in cui si usavano acqua corrente e lavatoio si sono fatti grandi passi avanti. La lavatrice è diventata la nostra alleata numero uno che, dopo aver preso confidenza con tasti e manopole, fa tutto da sola. Bagnare, insaponare, sciacquare e strizzare sono attività che non pensano più sulle nostre spalle, insieme ai dubbi di una corretta igienizzazione e detersione.

Nonostante ciò, anche questo elettrodomestico avrebbe le sue “insidie”. Innanzitutto, i vari pezzi di cui è composta richiederebbero di essere puliti a loro volta. Per esempio, dovremmo pulire la vaschetta per eliminare tracce di muffa e incrostazioni.

Poi, altri piccoli trabocchetti, soprattutto all’inizio, riguarderebbero l’uso dei detersivi e l’accoppiata dei panni sporchi. Proprio di quest’ultimo argomento parleremo nell’articolo di oggi, scoprendo come creare un’unione perfetta tra lenzuola e asciugamani, provando a dipanare ogni dubbio sui gradi del lavaggio comune.

A quanti gradi lavare insieme lenzuola e asciugamani in lavatrice

Come anticipato, sarebbe possibile lavare insieme lenzuola e asciugamani. Entrambi, infatti, andrebbero adeguatamente igienizzati e sarebbero particolarmente delicati in quanto biancheria a contatto stretto con il nostro corpo.

Inoltre, entrambi sarebbero soggetti a un uso frequente e a sporcarsi facilmente. Per questo potremmo abbinarli, evitando, invece, altre accoppiate con vestiti o strofinacci.

Per lavare insieme lenzuola e asciugamani e ottenere un bucato pulito dovremmo partire da due importanti divisioni. Innanzitutto, dovremmo separare i bianchi dai colorati, dove per bianchi s’intendono panni di colore bianco o chiarissimo, come il beige.

Poi, dovremmo separare lenzuola e asciugamani in base al tipo di tessuto. Solitamente, si separano i tessuti più resistenti, come il cotone, dai tessuti più delicati come lino, seta e microfibra.

Gradi ad hoc

Una volta apprese le basi, possiamo passare al momento in cui andremo a impostare i gradi sulla lavatrice. Di norma, quest’elettrodomestico li seleziona in automatico in base al tipo di tessuto che intendiamo lavare.

Tuttavia, se volessimo procedere con un’impostazione manuale, le regole generali sarebbero:

60 gradi per lenzuola e asciugamani bianchi resistenti;

30/40 gradi per i bianchi più delicati;

30/40 gradi per i colorati.

Allora, ecco a quanti gradi lavare lenzuola e asciugamani insieme per far uscire dal cestello della lavatrice panni puliti e igienizzati.

