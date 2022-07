Le statistiche ci dicono che noi italiani siamo tra i popoli che meno leggono d’Europa. Complici il poco tempo libero e la mancanza di abitudine, molti di noi tendono a non ritagliarsi mai tempo per leggere romanzi e saggi. A volte succede che siamo indecisi su che libri leggere e non troviamo dei titoli che ci assorbono completamente. In questo modo la lettura può essere legnosa e faticosa. Se invece sapiamo individuare libri appassionanti e ben scritti ci faremo travolgere e non riusciremo più a smettere di leggere. Oggi vogliamo proporre tre libri semplici e scorrevoli che possono piacere davvero a chiunque.

L’importanza di prediligere i titoli giusti

In questi mesi d’estate molti di noi si sono ripromessi di leggere di più, magari titoli che sono entrati in classifica o grandi classici. Quest’oggi vogliamo proporre tre titoli per tutti i gusti, ma accomunati da una scrittura travolgente e da storie interessantissime.

Il primo libro è un’uscita recente e si chiama La vasca di Hitler. Scritto da Serena Dandini, il libro ci trasporta nella vita della modella e fotografa Lee Miller, un personaggio novecentesco dalla vita interessantissimo. Grazie ad una scrittura impeccabile, Dandini ci fa appassionare alla vita di una donna che è stata testimone dei più importanti momenti del Novecento, sempre con la sua macchina fotografica. Il libro è una biografia, scritta però in modo originale e molto scorrevole.

Tre libri semplici e scorrevoli che tutti dovremmo leggere per vivere emozioni nuove e commuoverci sotto l’ombrellone

Il secondo libro che proponiamo si intitola Le nozze di Cadmo e Armonia, ed è un grande classico della letteratura italiana. Scritto dal grande intellettuale Roberto Calasso, il libro ci trasporta nel mondo della Grecia mitologica con una scrittura vorticosa e ipnotica. Calasso narra i miti più noti e quelli meno, intrecciando le trame e creando complessi intrecci narrativi. Ci racconta storie che “non avvennero mai, ma sono sempre”, seguendo una concezione del mito universale ed archetipica.

Terminiamo la nostra lista con un libro francese intitolato Cambiare l’acqua ai fiori di Perrin. Questo romanzo ci narra di Violette, una guardiana di un cimitero francese, misteriosa ed interessante. In seguito ad un evento insolito il libro crea connessioni e fa emergere misteri in grado di appassionare anche il lettore meno esperto. Violette ha infatti avuto una vita passata tormentata e ricca di colpi di scena che verranno svelati.

