Se guardiamo le statistiche notiamo subito come gli italiani sono tra i popoli che leggono meno libri. Questo è dovuto a varie ragioni, complesse e stratificate. Quel che è certo è che in molti sono attratti dalla lettura, ma non sanno bene orientarsi in un mercato editoriale vario e ricco di offerte. Oggi vogliamo parlare di un libro davvero adatto a tutti, che ha avuto un successo incredibile. Si tratta di un romanzo italiano che ha conquistato i lettori per la semplicità della scrittura e per la trama travolgente. Ecco perché si legge d’un fiato e ha conquistato tutti questo libro che mischia dramma a romanticismo.

Una sorpresa editoriale

La tecnologia e i social danno la possibilità ad artisti sconosciuti di farsi conoscere. Per quanto riguarda gli scrittori in erba, esistono piattaforme che permettono di autopubblicare i libri. E questo è il caso della sorpresa editoriale di oggi, che ha trovato spazio grazie alla piattaforma di self publishing Wattapad. Grazie al passaparola, il libro è stato poi acquisito da una importante casa editrice ed è stato distribuito. Stiamo parlando di Fabbricante di lacrime, scritto da Erin Doom, pseudonimo di una scrittrice italiana.

Il libro tratta delle vicende di Nica e Rigel, due orfani che vengono adottati dalla stessa famiglia. I due condividono un passato doloroso e misterioso, che dovranno affrontare per liberarsene. Il libro è scritto in modo semplice e chiaro, privo delle banalità spesso presenti nei libri da classifica. La giovane scrittrice è riuscita a trasportare decine di migliaia di lettori nel suo mondo fatto di mistero e sentimenti forti, generando un vero e proprio caso editoriale.

Si legge d’un fiato e ha conquistato grandi e piccini questo libro italiano che rimane in classifica dopo mesi di successo

Fabbricante di lacrime appartiene al genere del Young Adult, è scritto per lettori adolescenti che frequentano le superiori, ma ha saputo uscire dal genere e ha conquistato numerosi adulti. Vendendo quasi centomila copie, il libro è rimasto nelle vette della classifica per mesi e ancora oggi continua a riscontrare vendite incredibili. Se entrerà nel numero dei libri classici che conquistano migliaia di lettori e che rimangono negli anni solo il tempo ce lo dirà. Se però siamo alla ricerca di una lettura estiva semplice ma non banale, emozionante ma non strappalacrime, possiamo cimentarci con questo corposo volume che si legge tutto d’un fiato.

Approfondimento

È il libro italiano più tradotto nel Mondo questo grande classico che tutti dovremo leggere