Si trova a due passi da Roma e Napoli questa città ricca d’arte e di cultura che fa innamorare migliaia di turisti ogni anni

Durante la pandemia molti di noi hanno riscoperto la magia di viaggiare nel nostro Paese e di scoprire angoli di bellezza poco noti. Se prima era impossibile uscire dall’Italia, sempre più persone hanno scoperto la passione per i viaggi nei dintorni della propria casa. Oggi vogliamo parlare di una città interessante e ricca che però in pochi valutano come meta di viaggio. Ricca di angoli belli e suggestivi, questo posto è l’ideale per chi ama l’arte e la cultura. Ecco perché si trova a due passi da Roma e Napoli ed è una gemma nascosta che tutti dovremmo conoscere questa città adriatica.

Una città ricca di fermento culturale

Noi spesso parliamo di destinazioni nazionali meno note, per promuovere il ricchissimo patrimonio italiano. Oggi vogliamo spostarci in Abruzzo, che è una delle regioni più belle e varie del Paese. Borghi appenninici e marinari sullo sfondo di montagne ricche di natura, sono tra le bellezze che più conosciamo di questa regione. Oggi vogliamo parlare del suo capoluogo, la splendida città adriatica di Pescara. Questa si trova a due passi da uno dei litorali più suggestivi del nostro Paese e da pochi è apprezzata per la sua arte.

In realtà il capoluogo ha interi quartieri progettati ad inizio Novecento in stile art nouveau. Facciate decorate riccamente con stucchi ed affreschi sono tra le bellezze che saltano prima all’occhio. Consigliamo di fare un tour guidato in modo da scovare i palazzi più belli e decorati. La città possiede anche la casa in cui nacque Gabriele D’Annunzio, meta imperdibile per chi ama lo scrittore italiano.

Un altro angolo imperdibile di Pescara è il Museo dell’Ottocento di recente inaugurazione. Si trova in una casa d’epoca e custodisce una ricchissima collezione di quadri italiani e francesi che conta più di 250 opere d’arte. Tra gli artisti possiamo citare Giuseppe De Nittis e Giacinto Gigante, ma anche Domenico Morelli e Gustave Courbet. Amatissimo dagli appassionati, il museo è una meta imperdibile di chi ama l’arte. Grazie ad un percorso tematico ed ad alcune sale monografiche potremo imparare moltissimo su questo periodo pittorico così sconosciuto da noi italiani.

