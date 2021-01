La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva svelato come realizzare dei ravioli perfetti in questo articolo. Questa volta torna sul tema con una ricetta a base di ravioli davvero gustosa. Tre ingredienti sono i protagonisti di un primo piatto invernale farcito con gusto. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

a) 500 grammi farina;

b) 5 uova medie;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

c) sale;

d) pepe nero;

e) 250 grammi ricotta circa;

f) 350 grammi funghi porcini circa;

g) noce moscata q.b:

h) aglio q.b;

i) olio d’oliva q.b;

j) formaggio grattugiato q.b;

k) una confezione di panna da cucina;

l) qualche noce;

m) una noce di burro;

n) prezzemolo q.b..

Passaggi iniziali

Tre ingredienti sono i protagonisti di un primo piatto invernale farcito con gusto: funghi porcini, panna e noci. Iniziare preparando i ravioli, mescolando la farina con le uova e un pizzico di sale. Il composto dovrà risultare morbido e liscio. Il secondo passaggio è la preparazione della farcia, che lascerà tempo all’impasto di riposare. Scaldare un filo d’olio nella padella e uno spicchio di aglio e inserire i funghi porcini tagliati in piccoli cubetti. Pepare e salare a piacere e lasciar rosolare i funghi per una decina di minuti a fuoco lento.

Giunti a cottura completa, rimuovere l’aglio e tritare il tutto con un frullatore a immersione. Lasciare raffreddare i funghi e, in una boule, inserire la ricotta e lavorarla con una forchetta insieme a poco sale, formaggio grattugiato e noce moscata. Inserire il trito di funghi freddo e del prezzemolo e amalgamare il tutto.

Chiusura dei ravioli

Stendere la pasta in sfoglie lunghe, sottili e lisce. In questa fase, è opportuno servirsi di una sfogliatrice, per ottenere ravioli dello stesso spessore. Stendere quindi una sfoglia e posizionare un cucchiaino di ripieno per volta, avendo cura di lasciare due o tre centimetri tra una porzione e l’altra. Sovrapporre, quindi, una seconda sfoglia e coppare i ravioli (con l’aiuto di un coppapasta), proprio in corrispondenza di ogni ripieno. È possibile utilizzare anche un bicchiere o qualsiasi attrezzo da cucina della forma desiderata, in mancanza di un coppapasta.

Il condimento

In ultimo, realizzare il condimento scaldando della panna sul fuoco con una noce di burro. Aggiungere il prezzemolo e salare e pepare a piacere. Se avanza qualche grammo di funghi, aggiungerli nel condimento, insieme a poco formaggio grattugiato e noce moscata. Scolare i ravioli dopo tre minuti circa di cottura e mantecarli nella panna. Tre ingredienti sono i protagonisti di un primo piatto invernale farcito con gusto, quindi mancano le noci. Farle tostare per qualche minuto in una padella senza aggiungere nessun grasso e sbriciolarle sui ravioli impiattati. Ecco un primo piatto invernale gustosissimo.