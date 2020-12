Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I ravioli, qualunque sia il loro ripieno, sono sempre una pietanza vincente. Dalle forme più disparate e dai condimenti variopinti, non possono non conquistare il palato di chi li assapora. Nati da una ricetta del passato, negli anni hanno subito numerosi perfezionamenti. Ecco tutti i segreti per realizzare dei ravioli perfetti e i migliori condimenti con cui servirli.

Attenzione alla forma e all’umidità del ripieno

Il primo consiglio per realizzare dei ravioli perfetti è quello di prestare molta attenzione alla forma. I ravioli devono necessariamente presentare un ripieno, che non deve perdersi durante la cottura. Prediligere quindi forme poco spigolose, comunque sempre regolari. Si possono realizzare ravioli circolari, quadrati o rettangolari, ma evitare di cimentarsi in forme più particolari, a meno che non si abbia una certa dimestichezza. Far aprire i ravioli durante la bollitura costituirebbe un grosso spreco. Il secondo consiglio riguarda il ripieno, che non deve mai essere troppo umido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un ripieno eccessivamente umido porterebbe la sfoglia esterna a bagnarsi e, inevitabilmente, a rompersi durante la mantecatura. Utilizzare sempre abbondante farina, durante la realizzazione dei ravioli, per evitare di romperli o bucare la sfoglia. E, per farli tutti uguali ed evitare inconvenienti, un ottimo consiglio è quello di realizzarsi in serie.

Per farlo, stendere uno strato di sfoglia abbastanza esteso e adagiare il ripieno. Bisogna aver cura di lasciare dello spazio tra un cucchiaino di ripieno e l’altro e concludere posizionando l’altra sfoglia sopra. Coppare con apposito strumento per formare il ravioli. Si saranno ottenuti così tanti ravioli tutti della stessa dimensione.

Qualche idea sui condimenti realizzabili

Tutti i segreti per realizzare dei ravioli perfetti e i migliori condimenti con cui servirli, saranno ciò che farà la differenza. Dal classico burro e salvia, ai condimenti più elaborati, i ravioli saranno comunque un successo. Li si può mantecare con panna e funghi, con la zucca e lo speck o la pancetta, con formaggio e guanciale.

Oppure il condimento potrà essere a base di sughetto di pesce, si possono aggiungere olive o peperoncino, oppure realizzare un condimento alla boscaiola. Le fave, il finocchietto e la pancetta sono un trio perfetto, così come la frutta secca, come mandorle e pesto di noci. Tutto dipenderà un po’ dal ripieno realizzato all’interno, ma con un po’ di fantasia si possono realizzare piatti davvero prelibati.