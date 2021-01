Le culture idroponiche rappresentano un importante strumento da utilizzare per ridefinire totalmente il concetto di agricoltura. Per coltivare non è più indispensabile la terra grazie all’idroponica.

Normalmente tutti coloro che desiderano approcciarsi ad un progetto imprenditoriale in ambito agronomico, devono necessariamente disporre di un terreno sul quale coltivare. La ricerca del terreno migliore sul quale lavorare, spesso e volentieri, si presenta difficile e complessa. Quando non è possibile ottenere un contratto di affitto, obbligatoriamente si deve procedere all’acquisto.

Sebbene i costi di realizzazione di un impianto idroponico non siano accessibili a tutti, moltissimi sono gli imprenditori che hanno adottato questa tecnologia.

Diversamente dai normali appezzamenti di terra, chi decide di optare l’idroponica può coltivare ovunque desideri. Non esistono più vincoli geografici o territoriali, le coltivazioni possono essere ubicate in luoghi molto diversi tra loro. Sui tetti di un grattacielo di New York, in casa propria, oppure in un magazzino altamente tecnologico, è possibile ottenere ottimi risultati.

I substrati specializzati permettono di ottenere risultati incredibili, offrendo soluzioni specifiche per ogni esigenza. Le sostanze contenute nei substrati sono molto sicure e non interferiscono minimamente con i normali processi di accrescimento vegetativo. La torba, la lana di roccia e l’argilla espansa sono tra i composti più utilizzati per realizzare questi materiali.

È sempre opportuno rivolgersi a tecnici agronomi esperti, in grado di consigliare quali siano i prodotti più indicati per ogni situazione. Per permettere lo sviluppo dell’apparato radicale delle piante, occorre dunque fare degli accertamenti più approfonditi per non ritrovarsi in situazioni poco piacevoli.

A seconda dell’esperienza maturata sul campo, il passaggio dalla coltivazione tradizionale all’idroponica porterà risultati positivi o negativi. La pianificazione nel settore agricolo è fondamentale e incide tantissimo sulla qualità del prodotto finale. Occorre specializzarsi e non essere impazienti e i risultati non tarderanno ad arrivare.

