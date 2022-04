C’è veramente poco da fare: ci sono alcune serie TV che si finiscono in pochissimo tempo. Una puntata tira l’altra e in due giorni l’abbiamo finita. A volte non ci rendiamo nemmeno conto della velocità con cui guardiamo le serie. Le divoriamo e poi non abbiamo più nulla da guardare. Quindi è forse meglio saperle dosare e magari vedere una puntata alla settimana.

Sotto certo aspetti questo trend sta tornando. Ad esempio, Amazon Prime per alcuni programmi non ha distribuito la stagione intera, ma ogni settimana una puntata nuova. Stessa cosa ha fatto anche Disney+. Infatti, l’atteso ritorno della famiglia Kardashian è previsto con una puntata alla settimana su questa piattaforma.

Quindi, da una parte abbiamo i drop settimanali, da un’altra la serie completa e da un’altra ancora, invece, le miniserie. Queste solitamente sono di 6 puntate da circa 40 minuti ciascuna. Miniserie che, quindi, in un solo weekend possiamo vedere. Netflix ne sta creando sempre di più: sono veloci e catturano l’attenzione. Un prodotto perfetto. E ne è arrivata una nuova assolutamente da vedere.

È arrivata su Netflix una nuova miniserie super provocatoria che ci terrà incollati allo schermo

Questa nuovissima serie TV è un prodotto video che segue il trend di tante altre serie. Infatti è un thriller crime politico-giuridico tratto da un libro.

Come questo, ad esempio, c’è stata la serie “Scandal”, oppure “How to get away with murder”, “The Good Wife” e anche “House of Cards”. Insomma, è un trend che piace e sta piacendo sempre di più.

Ma quella a cui ci riferiamo noi è nuovissima: stiamo parlando di “Anatomia di uno scandalo”. Questa serie è stata creata da David E. Kelley e Melissa James Gibson con un cast d’eccezione. Infatti vede come protagonista la superba Sienna Miller.

La serie racconta la vita privilegiata della moglie di un potente politico, che si sgretola quando emergono dei segreti scandalosi. Infatti, il marito è stato accusato di un crimine abbastanza scioccante. Una vita sfarzosa, una famiglia perfetta, quella che tutti vorrebbero. Ma spesso sono proprio queste famiglie che celano i peggiori segreti.

Il Daily Mail pubblica lo scoop di un’aggressione nei confronti di una donna. E da lì partirà la vicenda: nuovi segreti emergeranno, spezzando di volta in volta molte vite. Fino a dove ci si può spingere per rimanere sulla cresta dell’onda?

E così è arrivata su Netflix una nuova miniserie dal cast eccezionale e dalla trama piena di suspance.

