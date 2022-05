Semplice e immediato: con il make-up si può fare veramente tanto. Una mano esperta è in grado di cambiare veramente i lineamenti del viso, di far apparire gli occhi più grandi, più lunghi e di rendere anche la bocca più carnosa. E poi ci sono tantissimi smalti che invece possiamo usare per le unghie. In questo modo possiamo colorarle e renderle bellissime.

Si gioca con le diverse tonalità, si creano linee immaginarie e si immaginano nuove creazioni. Ma con il trucco si può fare anche tanto altro, pensiamo ad esempio alle ferite che si vedono nei film, quelle sono realizzate da esperti make-up artist. Oppure pensiamo a come nei film, tramite il trucco, persone giovani si trasformino in anziane. Ma il trucco è anche in grado di modificare i connotati del viso facendoci somigliare ad un’altra persona.

L’esempio del film Bombshell con Charlize Theron

Ad esempio il film Bombshell, pellicola tratta da una storia vera che racconta uno degli scandali di Fox News, ha visto la protagonista Charlize Theron interpretare Megyn Kelly, una delle conduttrici del programma. In questo caso, per rendere identico il volto dell’attrice a quello della conduttrice, c’è stato un grandissimo lavoro da parte del team make-up. E quindi sì, il trucco, con l’aiuto anche di protesi in certi casi, può effettivamente cambiare molto il volto.

Ovviamente coloro che hanno a disposizione un team di truccatori è limitato. Quindi quello che noi possiamo fare lo sarà altrettanto, ma questo non significa che non possiamo comunque farlo.

Trasformiamo gli occhi piccoli in grandi dando volume alle ciglia usando semplicemente il make-up

Una parte su cui ci concentriamo molto è quella degli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell’anima e alcuni li hanno piccoli. Grazie al trucco, però, possiamo renderli grandi. Il procedimento per farlo non è lunghissimo, bisogna però avere una mano ferma, quasi chirurgica.

Come obiettivo finale, quindi, abbiamo quello di aprire lo sguardo e di far sembrare di avere più ciglia. Questo possiamo farlo usando l’eyeliner a penna. La prima cosa da fare è stendere l’eyeliner nella rima interna dell’arcata ciliare superiore, dove c’è l’attaccatura delle ciglia.

Una volta che abbiamo finito l’occhio, continuiamo anche fuori realizzando una coda dal tratto più spesso. Ora passiamo l’eyeliner sull’arcata inferiore e anche sulle ciglia stesse. Tracciamo ogni tanto una riga tra un ciglio e l’altro per dare l’effetto volume. E allora trasformiamo gli occhi piccoli in grandi dando volume e facendo splendere il nostro sguardo.

