La Pubblica Amministrazione italiana ha un’età media sempre più alta. Questo perché, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un importante blocco dei concorsi. Il blocco ha impedito a forze fresche di entrare tra i ranghi dell’Amministrazione e, dunque, l’età media si è alzata molto. Non solo, ma i principali Ministeri ed Enti pubblici soffrono, oggi, di forti carenze di personale. Possiamo ben osservarlo guardando ai moltissimi concorsi banditi nell’ultimo biennio.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo periodo hanno bandito concorsi per le più varie posizioni. Infatti, la grande maggioranza dei propri dipendenti è andata in pensione oppure lo farà a breve. C’è, dunque, bisogno di forze fresche che possano sfruttare questi vuoti per trovare degli ottimi impieghi a tempo indeterminato. Ad esempio iscrivendosi a concorsi per molti posti ancora attivi.

Il bando

Tra i concorsi banditi recentemente c’è quello per 27 importanti posti di lavoro messi a concorso dai Vigili del Fuoco. Infatti, il bando mette a concorso 27 posti per l’accesso alla qualifica di vicedirettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Quanto ai requisiti di ammissione, abbiamo la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, un’età non superiore a 45 anni innalzabile in alcuni casi.

Serve anche la laurea magistrale, una tra quelle indicate dal bando stesso, come la laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche e altre ancora. Non è, poi, ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati. Oppure abbia ricevuto una condanna per delitti non colposi, infine le persone che la Pubblica Amministrazione abbia dispensato o destituito dai propri uffici.

27 importanti posti di lavoro messi a concorso dalla Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato e ottimo stipendio

La domanda di partecipazione va inviata online utilizzando lo SPID, come al solito ci sarà una procedura guidata all’inserimento dei dati. Quanto alle prove, a seconda del numero di candidati, ci potrebbe essere una prova preselettiva. Chi supera le prove preselettive è ammesso alle prove scritte. Queste sono due. La prima ha ad oggetto un elaborato di diritto amministrativo.

La seconda, sempre un elaborato riguardante la contabilità di stato. Superate le prove scritte, si passa alle ultime prove orali. Oggetto delle prove orali, oltre alle materie degli scritti, anche il diritto costituzionale, quello dell’Unione Europea, scienza delle finanze. E infine, ordinamento del Ministero dell’Interno. Insomma, si tratta di un concorso di livello che dà accesso ad un’ottima posizione con contratto a tempo indeterminato e ottimo stipendio. Per qualsiasi informazioni aggiuntiva è possibile consultare il bando.

Approfondimento

