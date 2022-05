Il luogo in cui si vive è fondamentale e può cambiare radicalmente la nostra quotidianità. Per questo motivo, bisogna scegliere con cura e attenzione la città in cui stabilirsi. Una città potrebbe stravolgere completamente la nostra routine e farci trascorrere le giornate con più allegria e serenità. Se volessimo rimanere in Italia, ci sono delle scelte molto azzeccate da fare. E tra le possibili mete in cui insediarsi, possiamo ritrovare anche Trieste, un piccolo gioiello che potrebbe regalarci delle sorprese davvero inaspettate. Ma se volessimo cambiare completamente aria e provare una cultura nuova e inedita, i Paesi Bassi potrebbero essere il posto giusto per noi.

Un giovanissimo gioiello nei Paesi Bassi pronto ad accoglierci con tutte le sue bellezze

Addentriamoci nei Paesi Bassi e andiamo a scoprire la poco conosciuta Groningen. Questa cittadina, a nord del Paese, non è esattamente nota ai turisti e ai viaggiatori. Si tratta, infatti, di una piccola chicca rimasta intonsa dal turismo di massa e apprezzata dai più curiosi. Questo luogo bucolico non è poi così grande e ospita 200.000 abitanti. Dunque, se volessimo allontanarci dal caos delle metropoli, potrebbe sicuramente essere una buonissima scelta per noi. Il bello di Groningen è che è una delle città più giovani nei Paesi Bassi. Stiamo parlando, infatti, di una cittadina ricca di studenti universitari, che si dedicano alle proprie passioni in questo luogo meraviglioso.

Questa è la città perfetta, bellissima e pulitissima in cui vivere se vogliamo tranquillità e tante sorprese

Grazie alla presenza di così tanti giovani, Groningen non smette mai di stupire e offre delle attrazioni davvero fantastiche. Facile da girare a piedi, la particolarità di questo gioiello sono in realtà le biciclette. Infatti, moltissimi degli abitanti amano girare in bici, rendendo l’ambiente pulito e attraente. Addirittura, nella città c’è il Bicycle Cafè, proprio dedicato a questa usanza così comune. Per non parlare poi delle meraviglie da visitare.

Possiamo annoverare, tra queste, l’Hotel Prinsenhof, la Piazza Grote Markt o il Groninger Museum. Inoltre, l’atmosfera che si vive è davvero leggera, aperta al dialogo e scanzonata. La città offre un modo di vivere all’insegna dell’allegria e della tranquillità, dove gli orologi vengono fermati per godersi la vita e la bellezza dell’arte. Le iniziative, grazie alla presenza dei giovani, non si sprecano e i luoghi di incontro sono innumerevoli. Dunque, questa è la città perfetta in cui si vive con tranquillità, serenità e soprattutto giovialità.

