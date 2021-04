Il balcone rappresenta la parte della nostra casa dedicata all’evasione. Quanti di noi infatti sognano un balcone grande e spazioso da poter arredare come una vera e propria oasi di relax ?

Tuttavia spesso i balconi delle nostre case sono lunghi e stretti o comunque di piccole dimensioni. Ma niente paura con le giuste idee di arredo anche un balcone dalle dimensioni ridotte potrà diventare un angolino di relax da far invidia.

Una regola da non dimenticare in caso di balcone piccolo è di tenere conto delle dimensioni e cercare di rendere gli spazi più funzionali possibili.

La parola d’ordine è semplicità, infatti il segreto per arredare uno spazio ridotto è quello di non riempirlo con oggetti inutili e che proprio non ci stanno come misure.

I segreti salva spazio

Se lo spazio è molto ridotto la cosa migliore è scegliere di utilizzare pareti attrezzate o multiuso sulle quali riporre vasi di fiori e luci. La luce infatti è un elemento fondamentale per il nostro arredamento. È possibile giocare con candele, lanterne o led e fili con lampadine anche colorate. La luce infatti regala all’ambiente calore e crea un’atmosfera accogliente.

Un altro aspetto da non trascurare è il colore. Gli abbinamenti di colore tra cuscini, sedute, zerbini e piante è importantissimo per dare un senso di eleganza e cura del dettaglio.

Un modo per ottimizzare gli spazi invece è quello di optare per arredi su misura, immancabile è il set di tavolino e sedie coordinate. Basterà valutare bene lo spazio e scegliere la soluzione più adatta, considerando che oggi in commercio esistono tanti modelli che si adattano alle nostre esigenze. Se proprio non abbiamo spazio possiamo optare per un’idea tattica ossia il tavolo a vassoio richiudibile che tiriamo fuori all’occorrenza.

Le idee furbe e geniali per arredare il balcone anche se stretto e piccolo e trasformarlo in un’oasi di relax da fare invidia ai vicini

Infine un semplice accorgimento che darà charme e bellezza al nostro balcone è la scelta dei fiori. Elementi decorativi come piccole piante, o fiori molto colorati. Un’altra soluzione è quella di scegliere piante rampicanti che abbelliscono le nostre ringhiere dando colore e bellezza alla nostra oasi di relax, sfruttandone il perimetro.

Sono queste le idee furbe e geniali per arredare il balcone anche se stretto e piccolo e trasformarlo in un’oasi di relax da fare invidia ai vicini. Non resta che metterle in pratica, e se i consigli sono stati utili è possibile approfondire quest’argomento cliccando qui.