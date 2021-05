Sono questi i 2 rimedi più semplici ed efficaci per tenere lontane mosche e zanzare dalle nostre cucine senza usare più spray chimici

È purtroppo proprio questo il periodo in cui insetti come mosche e zanzare ricominciano ad avvicinarsi alle nostre abitazioni. È proprio con il ritorno della bella stagione, il caldo e il sole che questi insettini amano avvicinarsi soprattutto alle nostre cucine. Vengono attratti da noi e da tutti gli odori che provengono dalle nostre case.

Le mosche hanno quella capacità di farci innervosire poggiandosi sempre ovunque e spesso anche su di noi. Non dimentichiamoci che le mosche sono tra gli insetti più sporchi che esistono. Queste, infatti, amano poggiarsi sulle feci portandoci germi e batteri spesso pericolosi per la nostra salute.

Le zanzare tendono invece a farci perdere la pazienza perché ci costringono a grattarci in continuazione e lasciandoci anche bolle non piacevoli da guardare.

Insomma, come facciamo per sbarazzarcene una volta per tutte senza dover sempre utilizzare prodotti chimici che spesso neanche funzionano?

Sono questi i 2 rimedi più semplici e in assoluto più efficaci per tenere lontane mosche e zanzare dalle nostre cucine senza usare più spray chimici

Stiamo parlando di due piante. Il basilico e i chiodi di garofano. Il basilico è molto difficile che manchi in cucina. Lo utilizziamo molto spesso nelle nostre ricette come possiamo vedere in questo articolo.

Avere una piantina di basilico in casa, specialmente in cucina ci aiuterà a sbarazzarci di questi insettini che non sopportano assolutamente il suo odore.

Allo stesso modo anche i chiodi di garofano non sono ben visti da questi insetti.

Chiusure ermetiche

Inoltre, è molto importante chiudere sempre ermeticamente tutti i cibi che lasciamo in frigo e fuori.

Non meno importante è trattare sempre al meglio i rifiuti che potrebbero attrarre molti insetti oltre alle mosche e alle zanzare.

È possibile, inoltre, in maniera molto semplice creare degli spray naturali per risolvere questi piccoli problemi quotidiani.

Oltre al basilico e ai chiodi di garofano, anche la menta può essere una nostra grande alleata.

