Nonostante questi ultimi giorni uggiosi, stiamo oramai arrivando all’inizio di maggio e alle porte dell’estate. Molti di noi, infatti, stanno lentamente prendendo in considerazione l’idea di pranzare fuori sotto i raggi del sole. Prima di godersi questo lusso in totale sicurezza, però, è il caso di pulire bene il proprio spazio esterno.

Oltre a passare la solita scopa e il mocio ci si può trovare in difficoltà con le piastrelle e le fughe che nel corso dell’anno possono avere assunto degli strani colori. Vediamo, dunque, insieme il metodo innovativo per eliminare le macchie dal balcone e per avere un pavimento con le piastrelle pulite, splendenti e senza aloni.

Macchie particolari e dove trovarle

Le macchie possono presentare diverse sfumature. Ad esempio, possono essere nere per l’accumulo di sporco oppure possono presentare una sorta di patina biancastra. Quest’ultima, in particolare, è molto comune per chi abita nelle zone di mare, dove la salsedine tende a depositarsi in giro.

Oppure sono anche dovute alle piante: i vasi, infatti, tendono a lasciare un alone bianco. Il fenomeno è dovuta all’acqua rilasciata dal processo di innaffiatura. Per prevenire il problema, e risolverlo alla radice, basta utilizzare dei sottovasi che evitino il contatto con il pavimento.

La soluzione intelligente

In questa situazione la soluzione ideale è affidarsi a un detergente anti-alga. Il prodotto si può facilmente trovare nei negozi di ferramenta. Basta spruzzarlo sulla superficie e farlo agire per una decina di minuti. Strofinare, poi, con una scopa e rimuovere lo sporco. Risciacquare con acqua fredda e abbondante.

Oggi abbiamo spiegato il metodo innovativo per eliminare le macchie dal balcone e per avere un pavimento con le piastrelle pulite, splendenti e senza aloni. Se si è interessati a scoprire un altro modo innovativo per pulire senza pensieri basta cliccare qui: “L’infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera”.