L’epilazione è una pratica comune ormai non più solo per le donne ma anche per il sesso maschile. C’è chi decide di depilarsi tutto l’anno, per avere quello che può essere definito l’inestetismo dei peli sempre sotto controllo. O chi lo fa esclusivamente per l’arrivo della bella stagione, quando ci si copre di meno e ci si mette in costume per il mare o la piscina.

La ceretta è sicuramente un ottimo metodo per ritardare la crescita dei peli e mantenere la pelle liscia a lungo. Detto ciò, vi sono comunque delle controindicazioni alle quali uomini e donne devono prestare attenzione. Per non rovinare la pelle e buttare via i soldi dall’estetista.

Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa illustrerà qui le 3 cose da non fare mai per avere una pelle sana e a prova di bacio prima e dopo la ceretta.

3 cose da non fare mai per avere una pelle sana e a prova di bacio prima e dopo la ceretta. Ok al ghiaccio ma non in questo modo

Tante volte ci saremmo preoccupati di lenire il rossore e l’irritazione post depilazione. E si avrà subito pensato al ghiaccio come uno dei rimedi più indicati. In effetti è così, ma solo se applicato sul corpo avvolto in un apposito panno di stoffa.

Evitiamo assolutamente di metterlo direttamente a contatto con la pelle. Sia prima che dopo la ceretta. Infatti, il ghiaccio ha un potere astringente sui pori. Per cui, mettendolo prima rischieremo di sentire più dolore durante l’epilazione e aumentare l’irritazione. Applicandolo dopo, invece, rischieremmo addirittura di lesionare la nostra pelle già messa a dura prova con la cera calda.

Stop all’alcool, anche per l’epilazione

L’altro grande nemico della nostra pelle è l’alcool. Non solo nelle bevande, ma anche quello contenuto nei deodoranti e altri prodotti per il bagno.

Perciò, sia prima che dopo l’epilazione, meglio evitare di bere sostanze particolarmente alcoliche o di spruzzare prodotti contenenti questa sostanza sul corpo. Così facendo disidrateremo ulteriormente la cute e non faremo che aumentare l’irritazione.

Mettiamo abiti comodi

Anche il modo in cui ci vestiamo nei primi giorni dopo l’epilazione può influire sulla corretta ricrescita dei nostri peli. Evitiamo in questo caso abiti troppo stretti e attillati. Altrimenti rischieremo di infiammare i follicoli e ritrovarci con qualche pelo incarnito di troppo. Mettiamo piuttosto abiti più larghi e comodi, che lascino respirare correttamente la pelle. Ed ecco 3 cose da non fare mai per avere una pelle sana e a prova di bacio prima e dopo la ceretta.