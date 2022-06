Farà anche caldo in questi giorni, ma alle melanzane ripiene è davvero difficile resistere. Tra gli ortaggi che questa stagione ci regala, le melanzane sono forse quelli più versatili, ottimi in moltissime ricette.

Possiamo utilizzarle per preparare un primo piatto, o un secondo per tutta la famiglia. Invece della solita parmigiana, infatti, potremo preparare degli involtini di melanzane da leccarsi i baffi, ad esempio.

Nella ricetta di oggi, invece, utilizzeremo le melanzane per preparare una sorta di parmigiana ma senza sugo, rivisitata in versione più estiva. Prepareremo, infatti, tanti piccoli tramezzini, imbottiti con mozzarella e prosciutto cotto.

In alternativa, si potrà utilizzare qualsiasi tipo di formaggio e affettato, basterà seguire il procedimento principale e il risultato sarà comunque buonissimo. Ci vorranno solo pochi e semplici passi.

Ecco gli ingredienti necessari per la ricetta

2 melanzane medie;

2 mozzarelle;

100 g di prosciutto cotto o mortadella;

2 uova;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

1 pizzico di paprika;

pangrattato q.b.;

sale, olio e prezzemolo q.b.

Tramezzini buoni da impazzire e ripieni di melanzane croccanti con cuore morbido, pieno di formaggio e prosciutto saporito

Prendiamo le melanzane, laviamole bene e tagliamole a fette di circa mezzo centimetro. Disponiamole in una pirofila e sporchiamole con del sale grosso da entrambi i lati. Lasciamole così per circa mezz’ora, poi sciacquiamole molto bene e asciughiamole. A questo punto scaldiamo una griglia, dove sistemeremo le nostre fette di melanzane. Prima, però, ungiamo la pentola con un filo d’olio.

Grigliamo le melanzane, quindi adagiamole in un piatto e lasciamole raffreddare. Sulla metà delle fette posizioneremo una fetta del salume scelto e una di mozzarella. Poi chiuderemo il nostro “panino” con un’ulteriore fetta di melanzana.

Prepariamo la panatura croccante

In un piatto rompiamo le uova e aggiungiamo la paprika, il prezzemolo e il formaggio grattugiato. Mescoliamo il composto con una forchetta. Dovremo passare ognuno di questi tramezzini prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Facciamo attenzione a coprire bene con il pangrattato anche i bordi dei tramezzini.

Ora non ci resta che prendere una teglia e coprirla con della carta forno. Qui sistemeremo tutti i nostri tramezzini, li condiremo con un filo d’olio e inforneremo tutto a 180° C in forno statico, per un quarto d’ora. Ricordiamoci di capovolgerli a metà cottura, finché non si formerà una crosticina croccante. Questi tramezzini buoni da impazzire e ripieni di melanzane saranno un piatto divertente e fantasioso, che convincerà anche i più piccoli.

