Secondo un famoso sito di sport americano finalmente svelato come dovremmo preparare la borsa della palestra ma anche le valigie senza dimenticare nulla

Chissà quante volte ci sarà capitato di essere pronti alla doccia della palestra o dell’impianto sportivo e aver dimenticato l’accappatoio. Così come capita abbastanza frequentemente di disfare le valigie una volta arrivati in albergo e aver dimenticato qualcosa. Se non siamo andati a fare le ferie su di uno scoglio abbandonato in mezzo all’oceano, al primo negozio utile possiamo trovare quello che ci serve. Proprio per questo, paradossalmente è più fastidioso dimenticare l’accappatoio o il docciaschiuma dopo lo sport che non qualcosa anche di più importante nella valigia delle vacanze.

Questo, probabilmente anche perché, già il fatto di svuotare le valigie ci porta psicologicamente allo stato di relax vacanziero, facendoci arrabbiare meno. Ma sì, chi se ne frega anche se abbiamo dimenticato lo spazzolino o il dentifricio, tanto alla prima occasione possiamo acquistarli. Proprio visto che siamo nel periodo dell’anno in cui molti di noi partono per le ferie, ecco un piccolo vademecum, diverso dal solito, per non dimenticare nulla.

Una ricerca molto pratica tra migliaia di persone

Secondo un famoso sito di sport americano finalmente svelato il segreto, anzi i segreti, per evitare di lasciare a casa quello che ci serve sia in palestra che in ferie. Secondo questo sito americano, dovremmo iniziare a preparare la borsa della palestra, partendo dal fondo. Quindi, dal classico ripiano, magari chiuso con la zip, in cui mettiamo le scarpe e le ciabatte e successivamente la biancheria sporca. Suggerimento che nasce semplicemente dall’osservazione di migliaia di persone che avrebbero dichiarato di dimenticare maggiormente tutto ciò che viene messo per primo sopra. Probabilmente è il nostro istinto, o comunque l’abitudine, che ci porterebbe a fare maggiormente confusione se iniziamo a riempire la borsa dall’alto. Teoricamente nel momento in cui mettiamo le ciabatte, dovremmo anche ricordarci l’accappatoio da mettere nella parte superiore e il docciaschiuma o lo shampoo nelle tasche laterali.

Secondo un famoso sito di sport americano finalmente svelato come dovremmo preparare la borsa della palestra ma anche le valigie senza dimenticare nulla

Complici anche i ben noti accadimenti degli ultimi anni, sono sempre di più le persone che utilizzano delle “borsine” di plastica. Tanto nella borsa dello sport che nelle valigie. Soprattutto per isolare i capi sudati e sporchi, evitando poi che contaminino il resto della borsa o della valigia. Attenzione che da quanto emerso in questa indagine, la stragrande maggioranza delle persone che avrebbe portato tutto con sé, avrebbe preparato valigia e borsa la sera prima.

Lettura consigliata

Non ci pensiamo mai a quanto potremmo risparmiare in un anno non acquistando i sacchettini bio della spesa e il conto finale è clamoroso